https://ria.ru/20210114/furgal-1593110288.html

Жириновский считает, что политическая карьера Фургала закончена

Жириновский считает, что политическая карьера Фургала закончена

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что возвращение в политику экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае снятия с него обвинений... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T22:41

2021-01-14T22:41

2021-01-14T22:41

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

лдпр

владимир жириновский

москва

хабаровский край

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что возвращение в политику экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае снятия с него обвинений маловероятно.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает."Рассчитывать на повторение политической карьеры, я думаю, что уже сложно", - сказал Жириновский в эфире программы "Специальный гость" на YouTube-канале RTVI.По мнению Жириновского, сам Фургал не захочет возвращаться в политику из-за возможных рисков, в том числе из-за опасений за свое здоровье в случае дальнейших расследований.

https://ria.ru/20210105/furgal-1592037344.html

москва

хабаровский край

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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, владимир жириновский, москва, хабаровский край