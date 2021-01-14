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Жириновский считает, что политическая карьера Фургала закончена
Жириновский считает, что политическая карьера Фургала закончена
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что возвращение в политику экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае снятия с него обвинений... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T22:41
2021-01-14T22:41
уголовное дело сергея фургала
сизо лефортово
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
владимир жириновский
москва
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что возвращение в политику экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае снятия с него обвинений маловероятно.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает."Рассчитывать на повторение политической карьеры, я думаю, что уже сложно", - сказал Жириновский в эфире программы "Специальный гость" на YouTube-канале RTVI.По мнению Жириновского, сам Фургал не захочет возвращаться в политику из-за возможных рисков, в том числе из-за опасений за свое здоровье в случае дальнейших расследований.
https://ria.ru/20210105/furgal-1592037344.html
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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, владимир жириновский, москва, хабаровский край

Жириновский считает, что политическая карьера Фургала закончена

22:41 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что возвращение в политику экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае снятия с него обвинений маловероятно.
Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.
"Рассчитывать на повторение политической карьеры, я думаю, что уже сложно", - сказал Жириновский в эфире программы "Специальный гость" на YouTube-канале RTVI.
По мнению Жириновского, сам Фургал не захочет возвращаться в политику из-за возможных рисков, в том числе из-за опасений за свое здоровье в случае дальнейших расследований.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 12:13
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Уголовное дело Сергея ФургалаСИЗО ЛефортовоСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваХабаровский край
 
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