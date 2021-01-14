https://ria.ru/20210114/danilko-1593005854.html
Верке Сердючке пришлось оправдываться за фото с Андреем Малаховым
Верке Сердючке пришлось оправдываться за фото с Андреем Малаховым
Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному по сценическому псевдониму Верка Сердючка, пришлось оправдываться за фотографию с российским телеведущим... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:39
2021-01-14T14:39
2021-01-14T14:39
прохор шаляпин
знаменитости
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шоубиз
андрей малахов
верка сердючка (андрей данилко)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному по сценическому псевдониму Верка Сердючка, пришлось оправдываться за фотографию с российским телеведущим Андреем Малаховым.Это произошло после того, как Прохор Шаляпин в день рождения Малахова (11 января ему исполнилось 49 лет) разместил в Instagram снимок, на котором находится в компании телеведущего, актрисы Инны Белоконь и Андрея Данилко.Украинские СМИ тут же обратили внимание на этот снимок. Они сделали поспешный вывод о том, что Данилко "засветился" в России, чтобы поздравить запрещенного на Украине российского телеведущего.В результате Данилко пришлось публиковать в своем Instagram пост с опровержением. В комментариях поклонники поддержали Данилко. "Мы вас очень любим", "Не обращайте внимания", "Днище", "Собака лает, караван идет", "И даже если бы засветился в России, что здесь такого? Артисты — не политики", — пишут в комментариях пользователи.Как напоминает сайт Украина.ру, исполнитель роли Верки Сердючки давно отказался от концертов в России, а его давний знакомый Андрей Малахов в 2019 году был внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" как лицо, "представляющее угрозу национальной безопасности Украины".
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/serdyuchka-1576796173.html
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прохор шаляпин, знаменитости, звезды, андрей малахов, верка сердючка (андрей данилко)
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному по сценическому псевдониму Верка Сердючка, пришлось оправдываться за фотографию с российским телеведущим Андреем Малаховым.
Это произошло после того, как Прохор Шаляпин в день рождения Малахова (11 января ему исполнилось 49 лет) разместил
в Instagram снимок, на котором находится в компании телеведущего, актрисы Инны Белоконь и Андрея Данилко.
Украинские СМИ тут же обратили внимание на этот снимок. Они сделали поспешный вывод о том, что Данилко "засветился" в России, чтобы поздравить запрещенного на Украине российского телеведущего.
В результате Данилко пришлось публиковать
в своем Instagram пост с опровержением.
"Снова фейк-ньюз. Фото 2010 года", — пояснил артист и добавил, что СМИ, опубликовавшие такой материал, повели себя непрофессионально.
В комментариях поклонники поддержали Данилко. "Мы вас очень любим", "Не обращайте внимания", "Днище", "Собака лает, караван идет", "И даже если бы засветился в России, что здесь такого? Артисты — не политики", — пишут в комментариях пользователи.
Как напоминает
сайт Украина.ру, исполнитель роли Верки Сердючки давно отказался от концертов в России, а его давний знакомый Андрей Малахов в 2019 году был внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" как лицо, "представляющее угрозу национальной безопасности Украины".