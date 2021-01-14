https://ria.ru/20210114/danilko-1593005854.html

Верке Сердючке пришлось оправдываться за фото с Андреем Малаховым

Верке Сердючке пришлось оправдываться за фото с Андреем Малаховым

Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному по сценическому псевдониму Верка Сердючка, пришлось оправдываться за фотографию с российским телеведущим... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:39

2021-01-14T14:39

2021-01-14T14:39

прохор шаляпин

знаменитости

звезды

шоубиз

андрей малахов

верка сердючка (андрей данилко)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному по сценическому псевдониму Верка Сердючка, пришлось оправдываться за фотографию с российским телеведущим Андреем Малаховым.Это произошло после того, как Прохор Шаляпин в день рождения Малахова (11 января ему исполнилось 49 лет) разместил в Instagram снимок, на котором находится в компании телеведущего, актрисы Инны Белоконь и Андрея Данилко.Украинские СМИ тут же обратили внимание на этот снимок. Они сделали поспешный вывод о том, что Данилко "засветился" в России, чтобы поздравить запрещенного на Украине российского телеведущего.В результате Данилко пришлось публиковать в своем Instagram пост с опровержением. В комментариях поклонники поддержали Данилко. "Мы вас очень любим", "Не обращайте внимания", "Днище", "Собака лает, караван идет", "И даже если бы засветился в России, что здесь такого? Артисты — не политики", — пишут в комментариях пользователи.Как напоминает сайт Украина.ру, исполнитель роли Верки Сердючки давно отказался от концертов в России, а его давний знакомый Андрей Малахов в 2019 году был внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" как лицо, "представляющее угрозу национальной безопасности Украины".

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/serdyuchka-1576796173.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прохор шаляпин, знаменитости, звезды, андрей малахов, верка сердючка (андрей данилко)