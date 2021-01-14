https://ria.ru/20210114/chinovnik-1593013560.html

Комитет ГД поддержал запрет на второе гражданство для чиновников

Комитет ГД поддержал запрет на второе гражданство для чиновников

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:48

2021-01-14T13:48

2021-01-14T13:48

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, соответствующие проекты решений комитета имеются в распоряжении РИА Новости.Основной проект с поправками в два десятка законов был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в развитие норм конституции.Проектом предлагается ограничить возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ "в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства". Также, согласно инициативе, госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.Нормы о запрете на второе гражданство будут касаться сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Кроме того, дипломатические работники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом.В документе уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.Еще один законопроект внесен президентом с сопутствующими изменениями в Трудовой кодекс. Комитет его тоже поддержал и рекомендовал принять в первом чтении.Согласно инициативе, работники государственных органов или органов местного самоуправления будут обязаны сообщить работодателю о том, что не имеют гражданства РФ или имеют иностранное гражданство или подданство либо вид на жительство. Также работник должен будет сообщать в письменной форме о прекращении гражданства РФ. В этом случае трудовой договор с ним будет расторгнут.В пояснительной записке отмечается, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами РФ.

https://ria.ru/20201020/chinovnik-1580582907.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, общество