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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210114/belorussiya-1593040290.html
Обыск в частном информагентстве Белоруссии БелаПАН завершился
Обыск в частном информагентстве Белоруссии БелаПАН завершился
Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что обыск в частном информагентстве Белоруссии БелаПАН завершился, правоохранители никого из сотрудников на допрос... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:58
2021-01-14T15:58
протесты в белоруссии
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что обыск в частном информагентстве Белоруссии БелаПАН завершился, правоохранители никого из сотрудников на допрос не забрали."Обыск в БелаПАН завершился, никого из сотрудников на допрос не забрали. Забрали несколько единиц техники", - говорится в сообщении БАЖ в Telegram-канале.Ранее в четверг журналистка агентства Татьяна Бубликова сообщила в видео на своей странице в Facebook, что в офисе БелаПАН в Минске проходит обыск в рамках дела задержанного медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в этом СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, Александров, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и замдиректора агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции. Александрова подозревают по уголовному делу по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщили позже РИА Новости в СК.В четверг официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила РИА Новости проведение обыска в информагентстве. По ее словам, он организован в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в Минске.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия, в мире

Обыск в частном информагентстве Белоруссии БелаПАН завершился

15:58 14.01.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что обыск в частном информагентстве Белоруссии БелаПАН завершился, правоохранители никого из сотрудников на допрос не забрали.
"Обыск в БелаПАН завершился, никого из сотрудников на допрос не забрали. Забрали несколько единиц техники", - говорится в сообщении БАЖ в Telegram-канале.
Ранее в четверг журналистка агентства Татьяна Бубликова сообщила в видео на своей странице в Facebook, что в офисе БелаПАН в Минске проходит обыск в рамках дела задержанного медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в этом СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, Александров, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и замдиректора агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции. Александрова подозревают по уголовному делу по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщили позже РИА Новости в СК.
В четверг официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила РИА Новости проведение обыска в информагентстве. По ее словам, он организован в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в Минске.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста Марш народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 15:10Протесты в Белоруссии
СК Белоруссии подтвердил обыск в офисе агентства БелаПАН
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссияВ мире
 
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