Обыск в частном информагентстве Белоруссии БелаПАН завершился
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что обыск в частном информагентстве Белоруссии БелаПАН завершился, правоохранители никого из сотрудников на допрос не забрали.
"Обыск в БелаПАН завершился, никого из сотрудников на допрос не забрали. Забрали несколько единиц техники", - говорится в сообщении БАЖ в Telegram-канале.
Ранее в четверг журналистка агентства Татьяна Бубликова сообщила в видео на своей странице в Facebook, что в офисе БелаПАН в Минске проходит обыск в рамках дела задержанного медиаменеджера Андрея Александрова, который ранее работал в этом СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, Александров, который ранее являлся заместителем председателя БАЖ и замдиректора агентства БелаПАН, перестал выходить на связь 12 января, а "нашелся" 13 января в отделении милиции. Александрова подозревают по уголовному делу по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщили позже РИА Новости в СК.
В четверг официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила РИА Новости проведение обыска в информагентстве. По ее словам, он организован в рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в Минске.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.