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В детской больнице в Подольске произошло задымление
В детской больнице в Подольске произошло задымление
В детской больнице Подольска произошло задымление, эвакуировано 36 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T07:51
2021-01-13T07:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В детской больнице Подольска произошло задымление, эвакуировано 36 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.
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московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), подольск, происшествия

В детской больнице в Подольске произошло задымление

07:51 13.01.2021 (обновлено: 07:53 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В детской больнице Подольска произошло задымление, эвакуировано 36 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.
"В детской соматической больнице Подольска по улице Кирова, дом 38 сработала АПС, по прибытию на место пожарных подразделений обнаружено задымление на первом этаже. В 4.11 - локализация на площади один квадратный метр, в 4.14 ликвидация открытого горения, в 4.43 - полная ликвидация. Пострадавших нет, в соседний корпус эвакуировано 36 детей, семь матерей и 11 человек персонала", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ПодольскПроисшествия
 
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