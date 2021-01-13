https://ria.ru/20210113/zadymlenie-1592810315.html
В детской больнице в Подольске произошло задымление
В детской больнице в Подольске произошло задымление
В детской больнице Подольска произошло задымление, эвакуировано 36 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T07:51
2021-01-13T07:51
2021-01-13T07:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В детской больнице Подольска произошло задымление, эвакуировано 36 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.
https://ria.ru/20201201/zadymlenie-1587143141.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), подольск, происшествия