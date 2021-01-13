В детской больнице в Подольске произошло задымление

"В детской соматической больнице Подольска по улице Кирова, дом 38 сработала АПС, по прибытию на место пожарных подразделений обнаружено задымление на первом этаже. В 4.11 - локализация на площади один квадратный метр, в 4.14 ликвидация открытого горения, в 4.43 - полная ликвидация. Пострадавших нет, в соседний корпус эвакуировано 36 детей, семь матерей и 11 человек персонала", - говорится в сообщении.