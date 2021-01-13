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Володин назвал приоритеты работы Госдумы в весеннюю сессию
Володин назвал приоритеты работы Госдумы в весеннюю сессию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии первого пленарного заседания провел совещание с руководителями парламентских фракций, на котором были... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:18
2021-01-13T13:18
справедливая россия
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
сергей неверов
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии первого пленарного заседания провел совещание с руководителями парламентских фракций, на котором были обсуждены приоритеты работы в весеннюю сессию, сообщается на официальном сайте ГД в среду.На встрече со спикером ГД присутствовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов."Одна из ключевых задач - продолжить работу над законами, направленными на реализацию послания президента, а также над законами во исполнение новых норм Конституции", - сказал Володин по итогам совещания. Еще одно важнейшее направление – это "поддержка граждан и экономики в период пандемии", добавил он.
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справедливая россия, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, сергей неверов, геннадий зюганов, политика

Володин назвал приоритеты работы Госдумы в весеннюю сессию

13:18 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии первого пленарного заседания провел совещание с руководителями парламентских фракций, на котором были обсуждены приоритеты работы в весеннюю сессию, сообщается на официальном сайте ГД в среду.
На встрече со спикером ГД присутствовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
"Одна из ключевых задач - продолжить работу над законами, направленными на реализацию послания президента, а также над законами во исполнение новых норм Конституции", - сказал Володин по итогам совещания. Еще одно важнейшее направление – это "поддержка граждан и экономики в период пандемии", добавил он.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Справедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовГеннадий ЗюгановПолитика
 
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