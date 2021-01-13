https://ria.ru/20210113/prioritet-1592854209.html

Володин назвал приоритеты работы Госдумы в весеннюю сессию

Володин назвал приоритеты работы Госдумы в весеннюю сессию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии первого пленарного заседания провел совещание с руководителями парламентских фракций, на котором были... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:18

2021-01-13T13:18

2021-01-13T13:18

справедливая россия

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

сергей неверов

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии первого пленарного заседания провел совещание с руководителями парламентских фракций, на котором были обсуждены приоритеты работы в весеннюю сессию, сообщается на официальном сайте ГД в среду.На встрече со спикером ГД присутствовали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов."Одна из ключевых задач - продолжить работу над законами, направленными на реализацию послания президента, а также над законами во исполнение новых норм Конституции", - сказал Володин по итогам совещания. Еще одно важнейшее направление – это "поддержка граждан и экономики в период пандемии", добавил он.

https://ria.ru/20210113/gosduma-1592843460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справедливая россия, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, сергей неверов, геннадий зюганов, политика