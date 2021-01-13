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https://ria.ru/20210113/podderzhka-1592894572.html
Корпорация МСП поддержала в 2020 году более 100 компаний-"газелей"
Корпорация МСП поддержала в 2020 году более 100 компаний-"газелей"
Корпорация МСП в 2020 году оказала финансовую поддержку 103 быстрорастущим высокотехнологичным инновационным стартапам - так называемым компаниям-"газелям",... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:46
2021-01-13T16:46
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Корпорация МСП в 2020 году оказала финансовую поддержку 103 быстрорастущим высокотехнологичным инновационным стартапам - так называемым компаниям-"газелям", сообщает пресс-служба корпорации.Чаще всего за поддержкой обращались компании из сферы научных исследований и разработок (28%), разработчики компьютерного ПО (19%), производители машин и оборудования (9%). При этом почти треть обратившихся в Корпорацию МСП компаний находится в Москве. Также много заявок поступило от предпринимателей из Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областей, Краснодарского и Пермского краев, из Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении."Компании-"газели" отличаются устойчивостью роста в долгосрочной перспективе, являясь драйвером экономики. Участие в развитии таких компаний – один из наших ключевых приоритетов. Мы предлагаем не только отдельные финансовые инструменты, а именно комплексный подход, позволяющий получить решение бизнес-задачи в каждом конкретном случае", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Программа поддержки "газелей" реализуется в соответствии с паспортом национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" совместно с представителями органов власти и институтов развития в сфере инноваций. Заполнить заявку на участие в Программе можно на сайте Корпорации МСП. При этом компания должна являться субъектом МСП, осуществляющим деятельности в приоритетных отраслях не менее 3 лет. Среднегодовой темп роста выручки (CAGR) за последние 3 года должен составлять не менее 20%. Также у компании должны быть подтверждены права на результаты интеллектуальной деятельности.В сообщении также отмечается, что МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал кредитную поддержку 26 субъектам МСП в объеме 5,3 миллиарда рублей. В том числе 10 кредитов на сумму 808 миллионов рублей обеспечены гарантиями Корпорации МСП на сумму 440 миллионов рублей.
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РИА Новости
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

Корпорация МСП поддержала в 2020 году более 100 компаний-"газелей"

16:46 13.01.2021
 
© Фото : Корпорация МСП Ручки с логотипом МСП банка
 Ручки с логотипом МСП банка - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Корпорация МСП в 2020 году оказала финансовую поддержку 103 быстрорастущим высокотехнологичным инновационным стартапам - так называемым компаниям-"газелям", сообщает пресс-служба корпорации.
Чаще всего за поддержкой обращались компании из сферы научных исследований и разработок (28%), разработчики компьютерного ПО (19%), производители машин и оборудования (9%). При этом почти треть обратившихся в Корпорацию МСП компаний находится в Москве. Также много заявок поступило от предпринимателей из Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областей, Краснодарского и Пермского краев, из Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении.
"Компании-"газели" отличаются устойчивостью роста в долгосрочной перспективе, являясь драйвером экономики. Участие в развитии таких компаний – один из наших ключевых приоритетов. Мы предлагаем не только отдельные финансовые инструменты, а именно комплексный подход, позволяющий получить решение бизнес-задачи в каждом конкретном случае", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Программа поддержки "газелей" реализуется в соответствии с паспортом национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" совместно с представителями органов власти и институтов развития в сфере инноваций. Заполнить заявку на участие в Программе можно на сайте Корпорации МСП. При этом компания должна являться субъектом МСП, осуществляющим деятельности в приоритетных отраслях не менее 3 лет. Среднегодовой темп роста выручки (CAGR) за последние 3 года должен составлять не менее 20%. Также у компании должны быть подтверждены права на результаты интеллектуальной деятельности.
В сообщении также отмечается, что МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал кредитную поддержку 26 субъектам МСП в объеме 5,3 миллиарда рублей. В том числе 10 кредитов на сумму 808 миллионов рублей обеспечены гарантиями Корпорации МСП на сумму 440 миллионов рублей.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября 2020, 18:38
Корпорация МСП в 2020 году поддержала 100 стартапов и "фирм-газелей"
 
Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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