Корпорация МСП поддержала в 2020 году более 100 компаний-"газелей"
© Фото : Корпорация МСП Ручки с логотипом МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Корпорация МСП в 2020 году оказала финансовую поддержку 103 быстрорастущим высокотехнологичным инновационным стартапам - так называемым компаниям-"газелям", сообщает пресс-служба корпорации.
Чаще всего за поддержкой обращались компании из сферы научных исследований и разработок (28%), разработчики компьютерного ПО (19%), производители машин и оборудования (9%). При этом почти треть обратившихся в Корпорацию МСП компаний находится в Москве. Также много заявок поступило от предпринимателей из Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областей, Краснодарского и Пермского краев, из Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении.
"Компании-"газели" отличаются устойчивостью роста в долгосрочной перспективе, являясь драйвером экономики. Участие в развитии таких компаний – один из наших ключевых приоритетов. Мы предлагаем не только отдельные финансовые инструменты, а именно комплексный подход, позволяющий получить решение бизнес-задачи в каждом конкретном случае", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Программа поддержки "газелей" реализуется в соответствии с паспортом национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" совместно с представителями органов власти и институтов развития в сфере инноваций. Заполнить заявку на участие в Программе можно на сайте Корпорации МСП. При этом компания должна являться субъектом МСП, осуществляющим деятельности в приоритетных отраслях не менее 3 лет. Среднегодовой темп роста выручки (CAGR) за последние 3 года должен составлять не менее 20%. Также у компании должны быть подтверждены права на результаты интеллектуальной деятельности.
В сообщении также отмечается, что МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал кредитную поддержку 26 субъектам МСП в объеме 5,3 миллиарда рублей. В том числе 10 кредитов на сумму 808 миллионов рублей обеспечены гарантиями Корпорации МСП на сумму 440 миллионов рублей.
2 октября 2020, 18:38Корпорация МСП в 2020 году поддержала 100 стартапов и "фирм-газелей"