https://ria.ru/20210113/podderzhka-1592894572.html

Корпорация МСП поддержала в 2020 году более 100 компаний-"газелей"

Корпорация МСП поддержала в 2020 году более 100 компаний-"газелей"

Корпорация МСП в 2020 году оказала финансовую поддержку 103 быстрорастущим высокотехнологичным инновационным стартапам - так называемым компаниям-"газелям",... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:46

2021-01-13T16:46

2021-01-13T16:46

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544269_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_b33418ffa1ebe0065294ff8c29751db3.jpg

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Корпорация МСП в 2020 году оказала финансовую поддержку 103 быстрорастущим высокотехнологичным инновационным стартапам - так называемым компаниям-"газелям", сообщает пресс-служба корпорации.Чаще всего за поддержкой обращались компании из сферы научных исследований и разработок (28%), разработчики компьютерного ПО (19%), производители машин и оборудования (9%). При этом почти треть обратившихся в Корпорацию МСП компаний находится в Москве. Также много заявок поступило от предпринимателей из Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областей, Краснодарского и Пермского краев, из Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении."Компании-"газели" отличаются устойчивостью роста в долгосрочной перспективе, являясь драйвером экономики. Участие в развитии таких компаний – один из наших ключевых приоритетов. Мы предлагаем не только отдельные финансовые инструменты, а именно комплексный подход, позволяющий получить решение бизнес-задачи в каждом конкретном случае", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Программа поддержки "газелей" реализуется в соответствии с паспортом национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" совместно с представителями органов власти и институтов развития в сфере инноваций. Заполнить заявку на участие в Программе можно на сайте Корпорации МСП. При этом компания должна являться субъектом МСП, осуществляющим деятельности в приоритетных отраслях не менее 3 лет. Среднегодовой темп роста выручки (CAGR) за последние 3 года должен составлять не менее 20%. Также у компании должны быть подтверждены права на результаты интеллектуальной деятельности.В сообщении также отмечается, что МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал кредитную поддержку 26 субъектам МСП в объеме 5,3 миллиарда рублей. В том числе 10 кредитов на сумму 808 миллионов рублей обеспечены гарантиями Корпорации МСП на сумму 440 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201002/podderzhka-1578127274.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика