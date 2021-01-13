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Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области
Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области
Фотографии этого удивительного явления выглядят настолько нереально, что вызывают сомнения в своей подлинности.
2021-01-13T14:20
2021-01-13T14:20
северное сияние
кольский полуостров
мурманская область
видео
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Солнце выбрасывает заряженные частицы, именно они вызывают свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Туристы едут на Кольский полуостров и нанимают охотников за сиянием, чтобы увидеть чудо своими глазами.
кольский полуостров
мурманская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области
Фотографии этого удивительного явления выглядят настолько нереально, что вызывают сомнения в своей подлинности. Солнце выбрасывает заряженные частицы, именно они вызывают свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Туристы едут на Кольский полуостров и нанимают охотников за сиянием, чтобы увидеть чудо своими глазами.
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60
видео, северное сияние, кольский полуостров, мурманская область, видео
Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области
Фотографии этого удивительного явления выглядят настолько нереально, что вызывают сомнения в своей подлинности.
2021-01-13T14:20
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Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области

14:20 13.01.2021
 
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Фотографии этого удивительного явления выглядят настолько нереально, что вызывают сомнения в своей подлинности.
Солнце выбрасывает заряженные частицы, именно они вызывают свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Туристы едут на Кольский полуостров и нанимают охотников за сиянием, чтобы увидеть чудо своими глазами.
 
северное сияниеКольский полуостровМурманская областьВидео
 
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