https://ria.ru/20210113/nebo-izumrudnykh-ottenkov-severnoe-siyanie-v-murmanskoy-oblasti-1592863899.html

Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области

Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области

Фотографии этого удивительного явления выглядят настолько нереально, что вызывают сомнения в своей подлинности.

2021-01-13T14:20

2021-01-13T14:20

2021-01-13T14:20

северное сияние

кольский полуостров

мурманская область

видео

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Солнце выбрасывает заряженные частицы, именно они вызывают свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Туристы едут на Кольский полуостров и нанимают охотников за сиянием, чтобы увидеть чудо своими глазами.

кольский полуостров

мурманская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области Фотографии этого удивительного явления выглядят настолько нереально, что вызывают сомнения в своей подлинности. Солнце выбрасывает заряженные частицы, именно они вызывают свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Туристы едут на Кольский полуостров и нанимают охотников за сиянием, чтобы увидеть чудо своими глазами. 2021-01-13T14:20 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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