https://ria.ru/20210113/nebo-izumrudnykh-ottenkov-severnoe-siyanie-v-murmanskoy-oblasti-1592863899.html
Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области
Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области
Фотографии этого удивительного явления выглядят настолько нереально, что вызывают сомнения в своей подлинности.
2021-01-13T14:20
2021-01-13T14:20
2021-01-13T14:20
северное сияние
кольский полуостров
мурманская область
видео
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Солнце выбрасывает заряженные частицы, именно они вызывают свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Туристы едут на Кольский полуостров и нанимают охотников за сиянием, чтобы увидеть чудо своими глазами.
кольский полуостров
мурманская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области
Фотографии этого удивительного явления выглядят настолько нереально, что вызывают сомнения в своей подлинности.
Солнце выбрасывает заряженные частицы, именно они вызывают свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Туристы едут на Кольский полуостров и нанимают охотников за сиянием, чтобы увидеть чудо своими глазами.
2021-01-13T14:20
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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видео, северное сияние, кольский полуостров, мурманская область, видео
Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области
Фотографии этого удивительного явления выглядят настолько нереально, что вызывают сомнения в своей подлинности.
2021-01-13T14:20
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PT0M56S
Небо изумрудных оттенков: северное сияние в Мурманской области
Фотографии этого удивительного явления выглядят настолько нереально, что вызывают сомнения в своей подлинности.