Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/konfidentsialnost-1592744720.html
Политика конфиденциальности: из проводников свободы — в монстры
Политика конфиденциальности: из проводников свободы — в монстры
Согласно заявлению Павла Дурова, за последние трое суток число пользователей Telegram возросло на 25 миллионов. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:00
2021-01-13T11:40
telegram (приложение)
whatsapp inc.
apple
twitter
технологии
авторы
мнение - авторы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592839021_0:0:1638:922_1920x0_80_0_0_e43a0eea4a9666d40aa974190af61351.jpg
Согласно заявлению Павла Дурова, за последние трое суток число пользователей Telegram возросло на 25 миллионов.Кроме того, мессенджер стал вторым по скачиваемости приложением в США. С прошлой среды по воскресенье его установили около 545 тысяч раз – в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущей недели. Причину британская газета The Telegraph углядела в бегстве сторонников Дональда Трампа, попавших под тотальную интернет-зачистку, на независимый от крупнейших американских интернет-корпораций ресурс.Текущие события в Штатах, без сомнения, сыграли в произошедшем свою роль, но это только часть объяснения. Параллельно со взлетом популярности Telegram в США звездный час переживает еще один мессенджер – Signal.По сведениям агентства Reuters, число новых установок приложения в ближайшее время может превысить миллион пользователей — ежедневно. Например, в воскресенье его поставили 810 тысяч человек по всему миру, что почти в 18 раз больше по сравнению с количеством загрузок 6 января.Дата выбрана неспроста. Именно в этот день самый популярный на планете мессенджер WhatsApp обновил свою политику конфиденциальности, в рамках которой он — как часть корпорации Facebook — теперь будет делиться информацией о своих пользователях со всем "семейством приложений".На следующий день Илон Маск опубликовал короткий твит "Используйте Signal", который репостнул в том числе создатель и руководитель Twitter Джек Дорси. Новые пользователи хлынули в разрекламированное приложение, которое какое-то время даже не справлялось с наплывом.Не остался в стороне и создатель Telegram. Павел Дуров в последние месяцы неоднократно критиковал путь, по которому развивается Сеть. В частности, еще летом он возмущался монополией — а точнее, дуополией — Apple и Google, на пару контролирующих весь мировой рынок приложений.Нововведения в политике WhatsApp также не оставили его равнодушным. Дуров весьма резко высказался о них, в очередной раз отметив преимущества своего детища.Фактический ультиматум WhatsApp своим пользователям вызвал жесткую ответную реакцию даже на государственном уровне. Особенно тут отличилась Турция, чье руководство, включая лично президента Эрдогана, отказалось от использования мессенджера. А затем Антимонопольным комитетом страны и вовсе было начато расследование.Пока трудно судить, насколько серьезный ущерб ожидает WhatsApp, но есть подозрение, что его руководство уже неоднократно прокляло неудачный выбор времени для анонсирования новых правил. Если бы это было сделано месяцем раньше, возможно, последствия стали бы менее масштабны.Контроль над пользователями, пристрастное внимание к деталям их частной жизни со стороны интернет-компаний, конечно, раздражает большинство людей, но все-таки уже стало привычным явлением и воспринимается в общем как неизбежность. Более того, настороженное отношение и резкий негатив к легальному сбору информации о пользователях до сих пор чаще проявляли те, кого общество маркирует как не вполне адекватных параноиков-конспирологов. Ну какие такие роковые последствия может иметь для среднестатистического законопослушного гражданина, тем более живущего за много тысяч километров от США, то, что информация о круге его общения, хобби и интересах (пусть даже это будут достаточно деликатные вещи вроде любимых порносайтов) постоянно отслеживается и сосредотачивается в базах данных американских интернет-компаний? Разве что контекстная реклама бьет все точнее в цель — вот и все последствия.Куда больше опасений вызывала у людей скорее аналогичная деятельность властей собственных стран. Международные IT-компании, пусть даже аффилированные с Соединенными Штатами, нередко выступали в глазах людей как раз гарантом сохранения свободы слова и проводником демократии, поскольку они зачастую просто игнорируют требования национальных правительств, а управу на них найти очень непросто.Так что, запусти WhatsApp свои инновации несколько недель назад, это, конечно, вызвало бы недовольное ворчание в определенных кругах, но едва ли задело за живое действительно широкие массы.Вот только обновление политики конфиденциальности мессенджера совпало с шокировавшей мир зачисткой, которую устроили все еще действующему президенту США и его сторонникам (тех, между прочим, половина страны) эти самые частные проводники прогресса и демократии, включая и Facebook. Причем их технологии интернет-аннигиляции неугодных продемонстрировали уровень эффективности, который и не снился государствам, традиционно обвиняемым в избыточном контроле над гражданами и подавлении инакомыслия.За несколько коротких дней овечья шкура клиентоориентированности и интуитивно понятного интерфейса оказалась сброшена, чтобы обнажить суть тоталитарного монстра, нажатием кнопки перемалывающего судьбы миллионов людей.Ничего удивительного в том, что в эти дни множество людей, осознав реальность, бросились искать запасные аэродромы в попытке укрыться от наступившего и действительно пугающего будущего. Правда, для большинства из них есть нерадостная новость: сработает это только для граждан тех стран, которым не понаслышке знакомо словосочетание "цифровой суверенитет".
https://ria.ru/20210112/telegram-1592659550.html
https://ria.ru/20200709/1574136077.html
https://ria.ru/20210109/telegram-1592361994.html
https://ria.ru/20210111/konfidentsialnost-1592566423.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592838867_0:0:1438:1079_1920x0_80_0_0_6f9a01d267a34cebed3bcc31e6627b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), whatsapp inc., apple, twitter, технологии, авторы, мнение - авторы, в мире

Политика конфиденциальности: из проводников свободы — в монстры

08:00 13.01.2021 (обновлено: 11:40 13.01.2021)
 
© AP Photo / Andy ManisСторонник президента США Дональда Трампа
Сторонник президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Andy Manis
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Согласно заявлению Павла Дурова, за последние трое суток число пользователей Telegram возросло на 25 миллионов.
Кроме того, мессенджер стал вторым по скачиваемости приложением в США. С прошлой среды по воскресенье его установили около 545 тысяч раз – в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущей недели. Причину британская газета The Telegraph углядела в бегстве сторонников Дональда Трампа, попавших под тотальную интернет-зачистку, на независимый от крупнейших американских интернет-корпораций ресурс.
Текущие события в Штатах, без сомнения, сыграли в произошедшем свою роль, но это только часть объяснения. Параллельно со взлетом популярности Telegram в США звездный час переживает еще один мессенджер – Signal.
По сведениям агентства Reuters, число новых установок приложения в ближайшее время может превысить миллион пользователей — ежедневно. Например, в воскресенье его поставили 810 тысяч человек по всему миру, что почти в 18 раз больше по сравнению с количеством загрузок 6 января.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 03:28Захват Капитолия в Вашингтоне
Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
Дата выбрана неспроста. Именно в этот день самый популярный на планете мессенджер WhatsApp обновил свою политику конфиденциальности, в рамках которой он — как часть корпорации Facebook — теперь будет делиться информацией о своих пользователях со всем "семейством приложений".
На следующий день Илон Маск опубликовал короткий твит "Используйте Signal", который репостнул в том числе создатель и руководитель Twitter Джек Дорси. Новые пользователи хлынули в разрекламированное приложение, которое какое-то время даже не справлялось с наплывом.
Не остался в стороне и создатель Telegram. Павел Дуров в последние месяцы неоднократно критиковал путь, по которому развивается Сеть. В частности, еще летом он возмущался монополией — а точнее, дуополией — Apple и Google, на пару контролирующих весь мировой рынок приложений.
Нововведения в политике WhatsApp также не оставили его равнодушным. Дуров весьма резко высказался о них, в очередной раз отметив преимущества своего детища.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля 2020, 20:07
Дуров призвал помешать Apple и Google "собирать налог с человечества"
Фактический ультиматум WhatsApp своим пользователям вызвал жесткую ответную реакцию даже на государственном уровне. Особенно тут отличилась Турция, чье руководство, включая лично президента Эрдогана, отказалось от использования мессенджера. А затем Антимонопольным комитетом страны и вовсе было начато расследование.
Пока трудно судить, насколько серьезный ущерб ожидает WhatsApp, но есть подозрение, что его руководство уже неоднократно прокляло неудачный выбор времени для анонсирования новых правил. Если бы это было сделано месяцем раньше, возможно, последствия стали бы менее масштабны.
Контроль над пользователями, пристрастное внимание к деталям их частной жизни со стороны интернет-компаний, конечно, раздражает большинство людей, но все-таки уже стало привычным явлением и воспринимается в общем как неизбежность. Более того, настороженное отношение и резкий негатив к легальному сбору информации о пользователях до сих пор чаще проявляли те, кого общество маркирует как не вполне адекватных параноиков-конспирологов.
Ну какие такие роковые последствия может иметь для среднестатистического законопослушного гражданина, тем более живущего за много тысяч километров от США, то, что информация о круге его общения, хобби и интересах (пусть даже это будут достаточно деликатные вещи вроде любимых порносайтов) постоянно отслеживается и сосредотачивается в базах данных американских интернет-компаний? Разве что контекстная реклама бьет все точнее в цель — вот и все последствия.
Куда больше опасений вызывала у людей скорее аналогичная деятельность властей собственных стран. Международные IT-компании, пусть даже аффилированные с Соединенными Штатами, нередко выступали в глазах людей как раз гарантом сохранения свободы слова и проводником демократии, поскольку они зачастую просто игнорируют требования национальных правительств, а управу на них найти очень непросто.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 02:25
Дуров заявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram
Так что, запусти WhatsApp свои инновации несколько недель назад, это, конечно, вызвало бы недовольное ворчание в определенных кругах, но едва ли задело за живое действительно широкие массы.
Вот только обновление политики конфиденциальности мессенджера совпало с шокировавшей мир зачисткой, которую устроили все еще действующему президенту США и его сторонникам (тех, между прочим, половина страны) эти самые частные проводники прогресса и демократии, включая и Facebook. Причем их технологии интернет-аннигиляции неугодных продемонстрировали уровень эффективности, который и не снился государствам, традиционно обвиняемым в избыточном контроле над гражданами и подавлении инакомыслия.
За несколько коротких дней овечья шкура клиентоориентированности и интуитивно понятного интерфейса оказалась сброшена, чтобы обнажить суть тоталитарного монстра, нажатием кнопки перемалывающего судьбы миллионов людей.
Ничего удивительного в том, что в эти дни множество людей, осознав реальность, бросились искать запасные аэродромы в попытке укрыться от наступившего и действительно пугающего будущего. Правда, для большинства из них есть нерадостная новость: сработает это только для граждан тех стран, которым не понаслышке знакомо словосочетание "цифровой суверенитет".
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 13:46
Турция начала расследование против Facebook и WhatsApp
 
Telegram (приложение)WhatsApp Inc.AppleTwitterТехнологииАвторыМнение - АвторыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
15:05Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
15:05В Италии оборудовали бункер для крупного судебного процесса над мафией
15:05Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
Лента новостейМолния