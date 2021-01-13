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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592796817.html
ФБР рассказало о расследовании беспорядков в Капитолии
ФБР рассказало о расследовании беспорядков в Капитолии
ФБР получило от общественности более 100 тысяч электронных файлов в ходе расследования беспорядков в Капитолии, сообщил представитель ведомства Стивен... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:07
2021-01-13T00:07
захват капитолия в вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. ФБР получило от общественности более 100 тысяч электронных файлов в ходе расследования беспорядков в Капитолии, сообщил представитель ведомства Стивен Де’Антуоно.В минувшую среду сторонники президента США Дональда Трампа провели штурм Капитолия, работа конгресса была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли 5 человек. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания парламента, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20210112/kapitoliy-1592796549.html
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фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

ФБР рассказало о расследовании беспорядков в Капитолии

00:07 13.01.2021
 
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. ФБР получило от общественности более 100 тысяч электронных файлов в ходе расследования беспорядков в Капитолии, сообщил представитель ведомства Стивен Де’Антуоно.
"С того момента, как мы объявили о сборе информации, фотографий и видеофайлов, мы получили боле 100 тысяч единиц электронных данных, что просто потрясающе", - сказал он, попросив публику продолжать оказывать содействие следователям.
В минувшую среду сторонники президента США Дональда Трампа провели штурм Капитолия, работа конгресса была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли 5 человек. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания парламента, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
Сотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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