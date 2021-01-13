https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592796817.html

ФБР рассказало о расследовании беспорядков в Капитолии

ФБР рассказало о расследовании беспорядков в Капитолии

ФБР получило от общественности более 100 тысяч электронных файлов в ходе расследования беспорядков в Капитолии, сообщил представитель ведомства Стивен... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T00:07

2021-01-13T00:07

2021-01-13T00:07

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. ФБР получило от общественности более 100 тысяч электронных файлов в ходе расследования беспорядков в Капитолии, сообщил представитель ведомства Стивен Де’Антуоно.В минувшую среду сторонники президента США Дональда Трампа провели штурм Капитолия, работа конгресса была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли 5 человек. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания парламента, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20210112/kapitoliy-1592796549.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире