https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592796817.html
ФБР рассказало о расследовании беспорядков в Капитолии
ФБР рассказало о расследовании беспорядков в Капитолии
ФБР получило от общественности более 100 тысяч электронных файлов в ходе расследования беспорядков в Капитолии, сообщил представитель ведомства Стивен... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:07
2021-01-13T00:07
2021-01-13T00:07
захват капитолия в вашингтоне
фбр
капитолий
дональд трамп
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. ФБР получило от общественности более 100 тысяч электронных файлов в ходе расследования беспорядков в Капитолии, сообщил представитель ведомства Стивен Де’Антуоно.В минувшую среду сторонники президента США Дональда Трампа провели штурм Капитолия, работа конгресса была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли 5 человек. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания парламента, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20210112/kapitoliy-1592796549.html
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фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире