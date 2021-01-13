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https://ria.ru/20210113/izhevsk-1592849255.html
Ижевский цирк прокомментировал скандал из-за шоу с животными-"фашистами"
Ижевский цирк прокомментировал скандал из-за шоу с животными-"фашистами"
Зрители Рождественской елки в ижевском цирке были возмущены не животными, выступавшими "в роли" фашистов, а отсутствием на представлении Деда Мороза, сообщили... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:49
2021-01-13T15:11
культура
дед мороз
москва
ижевск
общество
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УФА, 13 янв — РИА Новости. Зрители Рождественской елки в ижевском цирке были возмущены не животными, выступавшими "в роли" фашистов, а отсутствием на представлении Деда Мороза, сообщили РИА Новости в цирке.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео выступления в цирке Ижевска. На кадрах видно, что дрессировщики в форме красноармейцев выводят на арену обезьяну и двух коз, на которых изображена нацистская свастика. Прокуратура Удмуртии организовала проверку. Ижевская епархия, которая оказалась заказчиком Рождественской елки в цирке, поясняла, что эпизод выступления дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, означал образ победы над фашизмом. А цирковые номера были посвящены годовщине окончания Отечественной войны в декабре 1812 года и перелома в битве за Москву (7 января 1942 года).Комментируя скандал, в Минкультуры Удмуртии РИА Новости сообщали, что попавшие в СМИ кадры представления вырваны из контекста.В соцсетях под видеозаписью шоу многие пользователи отставляют возмущенные комментарии. В ижевском цирке объяснили, чем были недовольны зрители.По словам собеседника, прокурорские работники уже побывали в цирке. "Мы им предоставили все видеоматериалы представления для изучения. Мы уверены, что не нарушали федеральный закон. Он не запрещает использовать нацистскую символику, если это не пропаганда, а творчество", — сказали РИА Новости в цирке.
https://ria.ru/20210112/tsirk-1592778849.html
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дед мороз, москва, ижевск, общество

Ижевский цирк прокомментировал скандал из-за шоу с животными-"фашистами"

12:49 13.01.2021 (обновлено: 15:11 13.01.2021)
 
© Фото : Государственный Цирк Удмуртии/ВКонтактеАрхиерейская рождественская ёлка в Государственном цирке Удмуртии
Архиерейская рождественская ёлка в Государственном цирке Удмуртии - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : Государственный Цирк Удмуртии/ВКонтакте
Читать ria.ru в
УФА, 13 янв — РИА Новости. Зрители Рождественской елки в ижевском цирке были возмущены не животными, выступавшими "в роли" фашистов, а отсутствием на представлении Деда Мороза, сообщили РИА Новости в цирке.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео выступления в цирке Ижевска. На кадрах видно, что дрессировщики в форме красноармейцев выводят на арену обезьяну и двух коз, на которых изображена нацистская свастика. Прокуратура Удмуртии организовала проверку. Ижевская епархия, которая оказалась заказчиком Рождественской елки в цирке, поясняла, что эпизод выступления дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, означал образ победы над фашизмом. А цирковые номера были посвящены годовщине окончания Отечественной войны в декабре 1812 года и перелома в битве за Москву (7 января 1942 года).
Тигры в цирке - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 20:05Религия и мировоззрение
В Ижевской епархии объяснили использование нацистских символов в цирке
Комментируя скандал, в Минкультуры Удмуртии РИА Новости сообщали, что попавшие в СМИ кадры представления вырваны из контекста.

"Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность и нет ничего удивительного в том, что мы в своих представлениях используем иронию, где-то, возможно, и гротеск. Это же цирк", — рассказали агентству в цирке, отметив, что сценарий писался сценарной группой цирка, а заказчики — представители епархии — присутствовали на генеральной репетиции и одобрили представление.

В соцсетях под видеозаписью шоу многие пользователи отставляют возмущенные комментарии. В ижевском цирке объяснили, чем были недовольны зрители.

"Претензий по поводу использования фашистской символики не было, потому как это не пропаганда, мы же и в кинофильмах снимаем, мы же не можем это из истории убрать... А претензии были к тому, что люди пришли на представление "Дед Мороз и цирк зверей", которое у нас параллельно проходило. Но тут у нас сюжетная линия была совершенно другая, поэтому люди возмущаются в соцсетях. Видимо, не все поняли, куда пришли. Ждали Деда Мороза, а мы показывали роль церкви в отечественной истории", — пояснили в цирке.

По словам собеседника, прокурорские работники уже побывали в цирке. "Мы им предоставили все видеоматериалы представления для изучения. Мы уверены, что не нарушали федеральный закон. Он не запрещает использовать нацистскую символику, если это не пропаганда, а творчество", — сказали РИА Новости в цирке.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
10:42Культура
В Минкультуры Удмуртии объяснили использование свастики в цирковом шоу
 
КультураДед МорозМоскваИжевскОбщество
 
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