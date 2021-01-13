https://ria.ru/20210113/izhevsk-1592849255.html
Ижевский цирк прокомментировал скандал из-за шоу с животными-"фашистами"
Ижевский цирк прокомментировал скандал из-за шоу с животными-"фашистами"
Зрители Рождественской елки в ижевском цирке были возмущены не животными, выступавшими "в роли" фашистов, а отсутствием на представлении Деда Мороза, сообщили... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:49
2021-01-13T12:49
2021-01-13T15:11
культура
дед мороз
москва
ижевск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592784142_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_1c852866f0d6ca118b8f78e3ed0370e0.jpg
УФА, 13 янв — РИА Новости. Зрители Рождественской елки в ижевском цирке были возмущены не животными, выступавшими "в роли" фашистов, а отсутствием на представлении Деда Мороза, сообщили РИА Новости в цирке.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео выступления в цирке Ижевска. На кадрах видно, что дрессировщики в форме красноармейцев выводят на арену обезьяну и двух коз, на которых изображена нацистская свастика. Прокуратура Удмуртии организовала проверку. Ижевская епархия, которая оказалась заказчиком Рождественской елки в цирке, поясняла, что эпизод выступления дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, означал образ победы над фашизмом. А цирковые номера были посвящены годовщине окончания Отечественной войны в декабре 1812 года и перелома в битве за Москву (7 января 1942 года).Комментируя скандал, в Минкультуры Удмуртии РИА Новости сообщали, что попавшие в СМИ кадры представления вырваны из контекста.В соцсетях под видеозаписью шоу многие пользователи отставляют возмущенные комментарии. В ижевском цирке объяснили, чем были недовольны зрители.По словам собеседника, прокурорские работники уже побывали в цирке. "Мы им предоставили все видеоматериалы представления для изучения. Мы уверены, что не нарушали федеральный закон. Он не запрещает использовать нацистскую символику, если это не пропаганда, а творчество", — сказали РИА Новости в цирке.
https://ria.ru/20210112/tsirk-1592778849.html
https://ria.ru/20210113/izhevsk-1592826533.html
москва
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592784142_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_74c7dea190c087f4350733250b767377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дед мороз, москва, ижевск, общество