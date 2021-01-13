https://ria.ru/20210113/izhevsk-1592849255.html

Ижевский цирк прокомментировал скандал из-за шоу с животными-"фашистами"

Ижевский цирк прокомментировал скандал из-за шоу с животными-"фашистами"

Зрители Рождественской елки в ижевском цирке были возмущены не животными, выступавшими "в роли" фашистов, а отсутствием на представлении Деда Мороза, сообщили... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:49

2021-01-13T12:49

2021-01-13T15:11

культура

дед мороз

москва

ижевск

общество

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УФА, 13 янв — РИА Новости. Зрители Рождественской елки в ижевском цирке были возмущены не животными, выступавшими "в роли" фашистов, а отсутствием на представлении Деда Мороза, сообщили РИА Новости в цирке.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео выступления в цирке Ижевска. На кадрах видно, что дрессировщики в форме красноармейцев выводят на арену обезьяну и двух коз, на которых изображена нацистская свастика. Прокуратура Удмуртии организовала проверку. Ижевская епархия, которая оказалась заказчиком Рождественской елки в цирке, поясняла, что эпизод выступления дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, означал образ победы над фашизмом. А цирковые номера были посвящены годовщине окончания Отечественной войны в декабре 1812 года и перелома в битве за Москву (7 января 1942 года).Комментируя скандал, в Минкультуры Удмуртии РИА Новости сообщали, что попавшие в СМИ кадры представления вырваны из контекста.В соцсетях под видеозаписью шоу многие пользователи отставляют возмущенные комментарии. В ижевском цирке объяснили, чем были недовольны зрители.По словам собеседника, прокурорские работники уже побывали в цирке. "Мы им предоставили все видеоматериалы представления для изучения. Мы уверены, что не нарушали федеральный закон. Он не запрещает использовать нацистскую символику, если это не пропаганда, а творчество", — сказали РИА Новости в цирке.

https://ria.ru/20210112/tsirk-1592778849.html

https://ria.ru/20210113/izhevsk-1592826533.html

москва

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, москва, ижевск, общество