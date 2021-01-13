Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/investitsii-1592909420.html
Клиенты ВТБ совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами
Клиенты ВТБ совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами
Клиенты ВТБ совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами
2021-01-13T18:11
2021-01-13T18:11
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_8476026fc4ce1f96907c0754ff941a6b.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами в новогодние каникулы - это в шесть раз больше чем в прошлом году, сообщает пресс-служба ВТБ. Оборот в торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции по всем рынкам 4-8 января превысил 490 миллиардов рублей, что в пять раз больше прошлогодних показателей. Более 75% сделок совершались в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. В 2020 году эта доля составляла 58%."Интерес к инвестициям у населения активно растет. Наша задача – обеспечить клиентам простой и удобный доступ к рынку, чтобы инвестиции всегда были под рукой, даже в праздничные дни. Мы видели, что ежедневные обороты в торговых системах ВТБ в праздничные дни были сопоставимы с показателями рабочих дней ноября-декабря. У многих клиентов в праздники было время проанализировать инвестиционные возможности и выбрать инструменты для эффективного сбережения и преумножения собственного капитала, поэтому активность на рынках не снизилась. У ВТБ все торговые системы работали в штатном режиме: надежность и отсутствие сбоев – наш приоритет", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.По данным пресс-службы, порядка 17% сделок приходилась на иностранные ценные бумаги – на Санкт-Петербургской бирже, к которой организован простой доступ через ВТБ Мои Инвестиции. Число физических лиц - клиентов ВТБ Капитал Инвестиции сейчас превышает 1,2 миллиона человек. На брокерском обслуживании у ВТБ – более 1 миллиона клиентов. Мобильным приложением ВТБ Мои Инвестиции сегодня ежедневно пользуется более 240 тысяч человек.
https://ria.ru/20201229/nagrada-1591425160.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e7d8268c598964c2ce07c8c0d8935df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

Клиенты ВТБ совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами

18:11 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Клиенты ВТБ совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами в новогодние каникулы - это в шесть раз больше чем в прошлом году, сообщает пресс-служба ВТБ.
Оборот в торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции по всем рынкам 4-8 января превысил 490 миллиардов рублей, что в пять раз больше прошлогодних показателей. Более 75% сделок совершались в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. В 2020 году эта доля составляла 58%.
Прохожие у отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 17:22
ВТБ Капитал Инвестиции вновь удостоен награды Московской биржи
"Интерес к инвестициям у населения активно растет. Наша задача – обеспечить клиентам простой и удобный доступ к рынку, чтобы инвестиции всегда были под рукой, даже в праздничные дни. Мы видели, что ежедневные обороты в торговых системах ВТБ в праздничные дни были сопоставимы с показателями рабочих дней ноября-декабря. У многих клиентов в праздники было время проанализировать инвестиционные возможности и выбрать инструменты для эффективного сбережения и преумножения собственного капитала, поэтому активность на рынках не снизилась. У ВТБ все торговые системы работали в штатном режиме: надежность и отсутствие сбоев – наш приоритет", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.
По данным пресс-службы, порядка 17% сделок приходилась на иностранные ценные бумаги – на Санкт-Петербургской бирже, к которой организован простой доступ через ВТБ Мои Инвестиции.
Число физических лиц - клиентов ВТБ Капитал Инвестиции сейчас превышает 1,2 миллиона человек. На брокерском обслуживании у ВТБ – более 1 миллиона клиентов. Мобильным приложением ВТБ Мои Инвестиции сегодня ежедневно пользуется более 240 тысяч человек.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
04:29Трамп запретил сделки с компаниями, связанными с китайскими военными
Лента новостейМолния