https://ria.ru/20210113/investitsii-1592909420.html

Клиенты ВТБ совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами

Клиенты ВТБ совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами

Клиенты ВТБ совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами

2021-01-13T18:11

2021-01-13T18:11

2021-01-13T18:11

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) совершили 4,13 миллиона сделок с ценными бумагами в новогодние каникулы - это в шесть раз больше чем в прошлом году, сообщает пресс-служба ВТБ. Оборот в торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции по всем рынкам 4-8 января превысил 490 миллиардов рублей, что в пять раз больше прошлогодних показателей. Более 75% сделок совершались в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. В 2020 году эта доля составляла 58%."Интерес к инвестициям у населения активно растет. Наша задача – обеспечить клиентам простой и удобный доступ к рынку, чтобы инвестиции всегда были под рукой, даже в праздничные дни. Мы видели, что ежедневные обороты в торговых системах ВТБ в праздничные дни были сопоставимы с показателями рабочих дней ноября-декабря. У многих клиентов в праздники было время проанализировать инвестиционные возможности и выбрать инструменты для эффективного сбережения и преумножения собственного капитала, поэтому активность на рынках не снизилась. У ВТБ все торговые системы работали в штатном режиме: надежность и отсутствие сбоев – наш приоритет", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.По данным пресс-службы, порядка 17% сделок приходилась на иностранные ценные бумаги – на Санкт-Петербургской бирже, к которой организован простой доступ через ВТБ Мои Инвестиции. Число физических лиц - клиентов ВТБ Капитал Инвестиции сейчас превышает 1,2 миллиона человек. На брокерском обслуживании у ВТБ – более 1 миллиона клиентов. Мобильным приложением ВТБ Мои Инвестиции сегодня ежедневно пользуется более 240 тысяч человек.

https://ria.ru/20201229/nagrada-1591425160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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