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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/impichment-1592802762.html
Дочь Дика Чейни и конгрессмен из Нью-Йорка поддержат импичмент Трампа
Дочь Дика Чейни и конгрессмен из Нью-Йорка поддержат импичмент Трампа
Двое республиканцев из конгресса США публично заявили о том, что поддержат импичмент президента Дональда Трампа, сообщают СМИ. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T02:39
2021-01-13T02:39
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Двое республиканцев из конгресса США публично заявили о том, что поддержат импичмент президента Дональда Трампа, сообщают СМИ.Согласно сообщению телеканала CNN, дочь бывшего вице-президента Дика Чейни Лиз, член палаты представителей, выпустила заявление, в котором говорится, что Трамп "вызывал толпу, собрал толпу и зажег пламя этого нападения" на Капитолий США."Я проголосую за импичмент президенту", - заявила Чейни.Первым республиканцем из конгресса, кто публично заявил о поддержке импичмента стал Джон Катко из Нью-Йорка, написавший об этом в своем аккаунте в Twitter. Следом последовало аналогичное заявление от еще одного конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Дочь Дика Чейни и конгрессмен из Нью-Йорка поддержат импичмент Трампа

02:39 13.01.2021
 
© REUTERS / Jim Bourg/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Двое республиканцев из конгресса США публично заявили о том, что поддержат импичмент президента Дональда Трампа, сообщают СМИ.
Согласно сообщению телеканала CNN, дочь бывшего вице-президента Дика Чейни Лиз, член палаты представителей, выпустила заявление, в котором говорится, что Трамп "вызывал толпу, собрал толпу и зажег пламя этого нападения" на Капитолий США.
"Я проголосую за импичмент президенту", - заявила Чейни.
Первым республиканцем из конгресса, кто публично заявил о поддержке импичмента стал Джон Катко из Нью-Йорка, написавший об этом в своем аккаунте в Twitter. Следом последовало аналогичное заявление от еще одного конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.
В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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NYT: Макконнелл заявлял, что нарушения Трампа тянут на импичмент
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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