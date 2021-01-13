https://ria.ru/20210113/impichment-1592802762.html

Дочь Дика Чейни и конгрессмен из Нью-Йорка поддержат импичмент Трампа

Дочь Дика Чейни и конгрессмен из Нью-Йорка поддержат импичмент Трампа

Двое республиканцев из конгресса США публично заявили о том, что поддержат импичмент президента Дональда Трампа, сообщают СМИ. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T02:39

2021-01-13T02:39

2021-01-13T02:39

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Двое республиканцев из конгресса США публично заявили о том, что поддержат импичмент президента Дональда Трампа, сообщают СМИ.Согласно сообщению телеканала CNN, дочь бывшего вице-президента Дика Чейни Лиз, член палаты представителей, выпустила заявление, в котором говорится, что Трамп "вызывал толпу, собрал толпу и зажег пламя этого нападения" на Капитолий США."Я проголосую за импичмент президенту", - заявила Чейни.Первым республиканцем из конгресса, кто публично заявил о поддержке импичмента стал Джон Катко из Нью-Йорка, написавший об этом в своем аккаунте в Twitter. Следом последовало аналогичное заявление от еще одного конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210113/tramp-1592801983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире