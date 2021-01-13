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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/avstriya-1592872373.html
Минздрав Австрии ожидает сложнейшую фазу пандемии в ближайшие недели
Минздрав Австрии ожидает сложнейшую фазу пандемии в ближайшие недели
Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер ожидает в ближайшие недели сложнейшую фазу пандемии коронавируса на фоне распространения британского штамма в Европе. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:05
2021-01-13T15:05
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
коронавирусы
еврокомиссия
европа
австрия
в мире
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер ожидает в ближайшие недели сложнейшую фазу пандемии коронавируса на фоне распространения британского штамма в Европе."Я думаю, что в ближайшие недели мы будем переживать сложнейшую фазу этой пандемии. По нескольким причинам. Во-первых, как мы знаем, во всей Европе серьезно распространилась британская мутация B1.1.7. Это приведет к росту количества инфекций из-за повышенного риска заражения. Во-вторых, сложная фаза будет из-за того, что количество поставок вакцин от производителей - я говорю сейчас об оценке - будет значительно ограничено", - заявил Аншобер, выступая на спецзаседании Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).Ранее в ЕК заявили, что поставки вакцины от COVID в страны ЕС в целом идут гладко, за исключением пары случаев с небольшими проблемами.Аншобер сообщил, что британский штамм коронавируса пока подтвердился у четырех человек в Австрии. Однако подозрение на него есть еще в 70 случаях, и результаты будут известны в начале следующей недели.В Австрии с 26 декабря ввели третий жесткий локдаун из-за коронавируса, который должен закончиться 24 января. Не исключено, что власти примут решение продлить карантин.Вакцинация от коронавируса началась в Австрии 27 декабря и предусматривает три фазы. Первыми прививают людей из групп риска, старше 80 лет с акцентом на дома престарелых, а также медицинский персонал. Во второй фазе вакцину получат пожилые, а также сотрудники критической инфраструктуры. На третьем этапе вакцинация станет доступна широким слоям населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, европа, австрия, в мире

Минздрав Австрии ожидает сложнейшую фазу пандемии в ближайшие недели

15:05 13.01.2021
 
© AP Photo / Ronald ZakСвечи в память о тех, кто пострадал от коронавируса в Вене, Австрия
Свечи в память о тех, кто пострадал от коронавируса в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер ожидает в ближайшие недели сложнейшую фазу пандемии коронавируса на фоне распространения британского штамма в Европе.
"Я думаю, что в ближайшие недели мы будем переживать сложнейшую фазу этой пандемии. По нескольким причинам. Во-первых, как мы знаем, во всей Европе серьезно распространилась британская мутация B1.1.7. Это приведет к росту количества инфекций из-за повышенного риска заражения. Во-вторых, сложная фаза будет из-за того, что количество поставок вакцин от производителей - я говорю сейчас об оценке - будет значительно ограничено", - заявил Аншобер, выступая на спецзаседании Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).
Ранее в ЕК заявили, что поставки вакцины от COVID в страны ЕС в целом идут гладко, за исключением пары случаев с небольшими проблемами.
Аншобер сообщил, что британский штамм коронавируса пока подтвердился у четырех человек в Австрии. Однако подозрение на него есть еще в 70 случаях, и результаты будут известны в начале следующей недели.
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Вакцинация от коронавируса началась в Австрии 27 декабря и предусматривает три фазы. Первыми прививают людей из групп риска, старше 80 лет с акцентом на дома престарелых, а также медицинский персонал. Во второй фазе вакцину получат пожилые, а также сотрудники критической инфраструктуры. На третьем этапе вакцинация станет доступна широким слоям населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕврокомиссияЕвропаАвстрияВ мире
 
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