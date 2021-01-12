Глава МИД Украины раскритиковал Лукашенко за поучения в адрес Зеленского
12:59 12.01.2021 (обновлено: 17:00 12.01.2021)
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
КИЕВ, 12 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нет смысла ничему поучать украинского лидера Владимира Зеленского и добавил, что менторские нотки "старших товарищей" являются неуместными.
Ранее Лукашенко заявил, что не держит зла на Зеленского и назвал его "обучаемым человеком".
"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко – ред.) - известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник.
Он также добавил, что позиция Киева по ситуации в Белоруссии остается неизменной и Украина остается на стороне белорусского народа.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор.
Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался осенью 2020 года в Белоруссии.