https://ria.ru/20210112/zelenskiy-1592706047.html

Глава МИД Украины раскритиковал Лукашенко за поучения в адрес Зеленского

Глава МИД Украины раскритиковал Лукашенко за поучения в адрес Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нет смысла ничему поучать украинского лидера Владимира... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:59

2021-01-12T12:59

2021-01-12T17:00

дмитрий кулеба

александр лукашенко

владимир зеленский

белоруссия

украина

в мире

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КИЕВ, 12 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нет смысла ничему поучать украинского лидера Владимира Зеленского и добавил, что менторские нотки "старших товарищей" являются неуместными.Ранее Лукашенко заявил, что не держит зла на Зеленского и назвал его "обучаемым человеком".Он также добавил, что позиция Киева по ситуации в Белоруссии остается неизменной и Украина остается на стороне белорусского народа.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор.Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался осенью 2020 года в Белоруссии.

https://ria.ru/20210105/ukraina-1592026717.html

белоруссия

украина

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дмитрий кулеба, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире