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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/vaktsinatsiya-1592730469.html
В Италии предложили изменить сроки повторной вакцинации от COVID-19
В Италии предложили изменить сроки повторной вакцинации от COVID-19
Директор итальянского Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор Джузеппе Ремуцци предложил делать вторую инъекцию вакцин от COVID-19 РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:24
2021-01-12T15:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
южная америка
италия
сша
в мире
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РИМ, 12 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. Директор итальянского Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор Джузеппе Ремуцци предложил делать вторую инъекцию вакцин от COVID-19 через 120 дней после первой, чтобы защитить от коронавирусной инфекции как можно большее число людей в условиях явной нехватки новых препаратов."Лучше вакцинировать большое число людей одной дозой, чем небольшую выборку двумя дозами. Можно предположить, что повторный укол надо делать не ранее, чем через 120 дней. Уровень защиты, обеспечиваемый первой дозой вакцины, и так очень высок", - заявил известный медицинский эксперт в интервью, которое опубликовала во вторник газета Corriere della Sera.По его словам, недавние научные исследования относительно вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, показывают, что практически все заражения коронавирусом происходят в первые 10-12 дней после первого укола. После этого защита от заражения достигает очень высокого уровня, вплоть до 90%.Это не означает, что вторую инъекцию вакцины делать не нужно, подчеркнул Ремуцци."Однако не очевидно, что повторный укол, сделанный сразу или через несколько месяцев, даст различный результат. На мой взгляд, когда начнется самая настоящая кампания по вакцинации, лучше будет подождать 120 дней для второго укола", - заявил ученый.Ремуцци считает, что такой подход позволит уже к июню получить серьезные результаты. А поскольку речь идет о сезонном вирусе, летом его распространение должно замедлиться, и это создаст дополнительные преимущества.Эксперт указал, что для борьбы с коронавирусом требуется предпринять более серьезные усилия."Нельзя терять ни минуты. Мы вакцинируем 400 тысяч человек в неделю. Предположим, что мы можем дойти до 700 тысяч. Этого недостаточно", - заявил он.По мнению Ремуцци, главной нерешенной проблемой в настоящее время остается производство новых вакцин."Pfizer уже заявила, что не сможет удовлетворить все потребности. Нужно было бы расширить договор, который AstraZeneca заключила с индийским Serum Institute и другими компаниями, и объединить все производственные мощности мира. Помимо Индии и Китая, они существуют в Южной Америке, США, Германии, их оснащает Франция", - указал он.При этом Ремуцци обратил внимание, что Италия, фармакологическая промышленность которой занимает первое место в Европе и третье место в мире, обеспечивая 11% мирового производства лекарственных препаратов, пока вообще никак не участвует в производстве вакцин от COVID-19. Он призвал выделить 2-3 миллиарда евро для создания такого производства в стране.Кампания по вакцинации от COVID-19 стартовала в Италии 27 декабря. В настоящее время, по данным минздрава, прививки сделаны почти 719 тысячам итальянцев. На Апеннинах пока вакцинируют только препаратом Pfizer/BioNTech. Во вторник в Италию прибыла первая партия из 47 тысяч доз вакцины американской компании Moderna. Обе прививки предусматривают проведение двух инъекций.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/sertifikat-1592726330.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, южная америка, италия, сша, в мире

В Италии предложили изменить сроки повторной вакцинации от COVID-19

15:24 12.01.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Читать ria.ru в
РИМ, 12 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. Директор итальянского Института фармакологических исследований имени Mario Negri, профессор Джузеппе Ремуцци предложил делать вторую инъекцию вакцин от COVID-19 через 120 дней после первой, чтобы защитить от коронавирусной инфекции как можно большее число людей в условиях явной нехватки новых препаратов.
"Лучше вакцинировать большое число людей одной дозой, чем небольшую выборку двумя дозами. Можно предположить, что повторный укол надо делать не ранее, чем через 120 дней. Уровень защиты, обеспечиваемый первой дозой вакцины, и так очень высок", - заявил известный медицинский эксперт в интервью, которое опубликовала во вторник газета Corriere della Sera.
По его словам, недавние научные исследования относительно вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, показывают, что практически все заражения коронавирусом происходят в первые 10-12 дней после первого укола. После этого защита от заражения достигает очень высокого уровня, вплоть до 90%.
Это не означает, что вторую инъекцию вакцины делать не нужно, подчеркнул Ремуцци.
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"Однако не очевидно, что повторный укол, сделанный сразу или через несколько месяцев, даст различный результат. На мой взгляд, когда начнется самая настоящая кампания по вакцинации, лучше будет подождать 120 дней для второго укола", - заявил ученый.
Ремуцци считает, что такой подход позволит уже к июню получить серьезные результаты. А поскольку речь идет о сезонном вирусе, летом его распространение должно замедлиться, и это создаст дополнительные преимущества.
Эксперт указал, что для борьбы с коронавирусом требуется предпринять более серьезные усилия.
"Нельзя терять ни минуты. Мы вакцинируем 400 тысяч человек в неделю. Предположим, что мы можем дойти до 700 тысяч. Этого недостаточно", - заявил он.
По мнению Ремуцци, главной нерешенной проблемой в настоящее время остается производство новых вакцин.
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"Pfizer уже заявила, что не сможет удовлетворить все потребности. Нужно было бы расширить договор, который AstraZeneca заключила с индийским Serum Institute и другими компаниями, и объединить все производственные мощности мира. Помимо Индии и Китая, они существуют в Южной Америке, США, Германии, их оснащает Франция", - указал он.
При этом Ремуцци обратил внимание, что Италия, фармакологическая промышленность которой занимает первое место в Европе и третье место в мире, обеспечивая 11% мирового производства лекарственных препаратов, пока вообще никак не участвует в производстве вакцин от COVID-19. Он призвал выделить 2-3 миллиарда евро для создания такого производства в стране.
Кампания по вакцинации от COVID-19 стартовала в Италии 27 декабря. В настоящее время, по данным минздрава, прививки сделаны почти 719 тысячам итальянцев. На Апеннинах пока вакцинируют только препаратом Pfizer/BioNTech. Во вторник в Италию прибыла первая партия из 47 тысяч доз вакцины американской компании Moderna. Обе прививки предусматривают проведение двух инъекций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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