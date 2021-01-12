https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592790125.html

Тунис контактирует с Россией по поводу получения вакцины "Спутник V"

Тунис контактирует с Россией по поводу получения вакцины "Спутник V"

Тунис контактирует с РФ с целью получить партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, объявил во вторник министр здравоохранения Фаузи Мехди. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T22:08

2021-01-12T22:08

2021-01-12T22:08

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

тунис (страна)

в мире

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КАИР, 12 янв – РИА Новости. Тунис контактирует с РФ с целью получить партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, объявил во вторник министр здравоохранения Фаузи Мехди."Мы контактируем с различными лабораториями. Сегодня я провел видеовстречу с посольством РФ для уточнения технических деталей, чтобы мы, даст Бог, в ближайшее время – в конце января – получили некоторое количество вакцин "Спутник V", - объявил на пресс-конференции министр.Министр сообщил, что в понедельник власти Туниса выдали разрешение на продажу вакцины Pfizer в стране.По словам министра, вакцинация в стране начнется не раньше февраля и будет добровольной.Ранее Мехди объявил, что тунисские власти вводят карантин с 14 по 17 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.По данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены более 162 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 119 тысяч человек, скончались 5284 пациентов с COVID-19.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/oon-1592784953.html

россия

тунис (страна)

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, тунис (страна), в мире