https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592736813.html

В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"

В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"

Украинские власти подходом к российской вакцине "Спутник V" представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:09

2021-01-12T16:09

2021-01-12T16:09

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

дмитрий кулеба

коронавирусы

здоровье - общество

госдума рф

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинские власти подходом к российской вакцине "Спутник V" представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.Панина напомнила, что еще совсем недавно президент страны Владимир Зеленский в интервью американской газете "сокрушался", что не может объяснить украинцам, почему они должны лишаться российской вакцины, если вакцин с Запада нет и в ближайшее время не будет."Сейчас подчиненный Зеленского, господин Кулеба, нашел такое объяснение и рассказал, что "Спутник V" делают люди с "неправильной идеологией". Однако едва ли оно убедит жителей Украины, включая даже тех, кто до сих находится под влиянием антироссийской пропаганды. Ведь, в конце концов, вакцину создали не политики и журналисты, а медики, которые руководствуются клятвой Гиппократа и находятся вне политики", - подчеркнула Панина.Депутат отметила поразительную тенденцию, что сегодня Украина – единственная страна в мире, где вопросы о вакцине задают министру иностранных дел, а не врачам или руководителям здравоохранения."Это просто какой-то фарс, это явный симптом того, что киевские власти полностью утратили адекватность. Надо прямо сказать, что с таким подходом к делу они представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, которым блокируют доступ к жизненно важным медицинским процедурам", - добавила Панина.Парламентарий считает, что народу Украины "остается лишь выразить сочувствие", так как его буквально "обрекают на заклание" в угоду желанию властей выслужиться перед "западными кураторами".Украинский премьер Денис Шмыгаль также заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Кулеба со своей стороны называл российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/vaccine-1592729117.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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