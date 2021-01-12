Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592736813.html
В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"
В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"
Украинские власти подходом к российской вакцине "Спутник V" представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, заявила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:09
2021-01-12T16:09
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
дмитрий кулеба
коронавирусы
здоровье - общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_1f665644eef5e3652a26c62e88aa99ee.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинские власти подходом к российской вакцине "Спутник V" представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.Панина напомнила, что еще совсем недавно президент страны Владимир Зеленский в интервью американской газете "сокрушался", что не может объяснить украинцам, почему они должны лишаться российской вакцины, если вакцин с Запада нет и в ближайшее время не будет."Сейчас подчиненный Зеленского, господин Кулеба, нашел такое объяснение и рассказал, что "Спутник V" делают люди с "неправильной идеологией". Однако едва ли оно убедит жителей Украины, включая даже тех, кто до сих находится под влиянием антироссийской пропаганды. Ведь, в конце концов, вакцину создали не политики и журналисты, а медики, которые руководствуются клятвой Гиппократа и находятся вне политики", - подчеркнула Панина.Депутат отметила поразительную тенденцию, что сегодня Украина – единственная страна в мире, где вопросы о вакцине задают министру иностранных дел, а не врачам или руководителям здравоохранения."Это просто какой-то фарс, это явный симптом того, что киевские власти полностью утратили адекватность. Надо прямо сказать, что с таким подходом к делу они представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, которым блокируют доступ к жизненно важным медицинским процедурам", - добавила Панина.Парламентарий считает, что народу Украины "остается лишь выразить сочувствие", так как его буквально "обрекают на заклание" в угоду желанию властей выслужиться перед "западными кураторами".Украинский премьер Денис Шмыгаль также заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Кулеба со своей стороны называл российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/vaccine-1592729117.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_23:0:932:682_1920x0_80_0_0_6cf8489d7fe37416176373c9233eeebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, денис шмыгаль, коронавирус covid-19, дмитрий кулеба, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, владимир зеленский, украина

В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"

16:09 12.01.2021
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинские власти подходом к российской вакцине "Спутник V" представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
Панина напомнила, что еще совсем недавно президент страны Владимир Зеленский в интервью американской газете "сокрушался", что не может объяснить украинцам, почему они должны лишаться российской вакцины, если вакцин с Запада нет и в ближайшее время не будет.
"Сейчас подчиненный Зеленского, господин Кулеба, нашел такое объяснение и рассказал, что "Спутник V" делают люди с "неправильной идеологией". Однако едва ли оно убедит жителей Украины, включая даже тех, кто до сих находится под влиянием антироссийской пропаганды. Ведь, в конце концов, вакцину создали не политики и журналисты, а медики, которые руководствуются клятвой Гиппократа и находятся вне политики", - подчеркнула Панина.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 15:16Распространение нового коронавируса
В Совфеде ответили на высказывание главы МИД Украины о российской вакцине
Депутат отметила поразительную тенденцию, что сегодня Украина – единственная страна в мире, где вопросы о вакцине задают министру иностранных дел, а не врачам или руководителям здравоохранения.
"Это просто какой-то фарс, это явный симптом того, что киевские власти полностью утратили адекватность. Надо прямо сказать, что с таким подходом к делу они представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, которым блокируют доступ к жизненно важным медицинским процедурам", - добавила Панина.
Парламентарий считает, что народу Украины "остается лишь выразить сочувствие", так как его буквально "обрекают на заклание" в угоду желанию властей выслужиться перед "западными кураторами".
Украинский премьер Денис Шмыгаль также заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Кулеба со своей стороны называл российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Дмитрий КулебаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоГосдума РФВладимир ЗеленскийУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния