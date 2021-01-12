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https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592687258.html
В МИД рассказали о поставках вакцины "Спутник V" в Аргентину
В МИД рассказали о поставках вакцины "Спутник V" в Аргентину
Поставки российской вакцины "Спутник V" в Аргентину, начатые в конце декабря, будут продолжены в январе-марте, всего планируется привить 15 миллионов человек,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:10
2021-01-12T12:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр щетинин
латинская америка
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
аргентина
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поставки российской вакцины "Спутник V" в Аргентину, начатые в конце декабря, будут продолжены в январе-марте, всего планируется привить 15 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине в конце декабря, в страну были доставлены 300 тысяч доз. Еще 5 миллионов доз должны прибыть в январе и более 14 миллионов в феврале."Аргентина, в свою очередь, стала первым государством в Латинской Америке, подписавшим коммерческий контракт на поставку вакцины "Спутник V". 24 декабря 2020 года в страну прибыли 300 тысяч доз первого компонента вакцины, в январе-марте 2021 года запланированы дополнительные поставки препарата для вакцинации в общей сложности 15 миллионов аргентинцев", - сообщил дипломат.Читайте полный текст интервью Александра Щетинина &gt;&gt;&gt;Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, александр щетинин, латинская америка, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), аргентина, в мире

В МИД рассказали о поставках вакцины "Спутник V" в Аргентину

11:10 12.01.2021 (обновлено: 12:13 12.01.2021)
 
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Поставки российской вакцины "Спутник V" в Аргентину, начатые в конце декабря, будут продолжены в январе-марте, всего планируется привить 15 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине в конце декабря, в страну были доставлены 300 тысяч доз. Еще 5 миллионов доз должны прибыть в январе и более 14 миллионов в феврале.
"Аргентина, в свою очередь, стала первым государством в Латинской Америке, подписавшим коммерческий контракт на поставку вакцины "Спутник V". 24 декабря 2020 года в страну прибыли 300 тысяч доз первого компонента вакцины, в январе-марте 2021 года запланированы дополнительные поставки препарата для вакцинации в общей сложности 15 миллионов аргентинцев", - сообщил дипломат.
Читайте полный текст интервью Александра Щетинина >>>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЩетининЛатинская АмерикаЗдоровье - ОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АргентинаВ мире
 
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