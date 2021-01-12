https://ria.ru/20210112/rospotrebnadzor-1592765771.html

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Москве

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Москве

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве с 4 по 10 января соответствует сезону, наблюдается снижение заболеваемости среди детей по сравнению с... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:42

2021-01-12T18:42

2021-01-12T18:42

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве с 4 по 10 января соответствует сезону, наблюдается снижение заболеваемости среди детей по сравнению с предыдущей неделей, сообщает столичный Роспотребнадзор."Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на второй неделе 2021 года (с 4 по 10 января) соответствует сезону года... Показатель заболеваемости по совокупному населению и во всех возрастных группах детей ниже эпидемического порога", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей в Москве наблюдается снижение заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет."Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами и другими респираторными вирусами", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587987712.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество