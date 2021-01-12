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Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Москве
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Москве
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве с 4 по 10 января соответствует сезону, наблюдается снижение заболеваемости среди детей по сравнению с... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:42
2021-01-12T18:42
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве с 4 по 10 января соответствует сезону, наблюдается снижение заболеваемости среди детей по сравнению с предыдущей неделей, сообщает столичный Роспотребнадзор."Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на второй неделе 2021 года (с 4 по 10 января) соответствует сезону года... Показатель заболеваемости по совокупному населению и во всех возрастных группах детей ниже эпидемического порога", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей в Москве наблюдается снижение заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет."Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами и другими респираторными вирусами", - добавляется в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Москве

18:42 12.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве с 4 по 10 января соответствует сезону, наблюдается снижение заболеваемости среди детей по сравнению с предыдущей неделей, сообщает столичный Роспотребнадзор.
"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на второй неделе 2021 года (с 4 по 10 января) соответствует сезону года... Показатель заболеваемости по совокупному населению и во всех возрастных группах детей ниже эпидемического порога", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей в Москве наблюдается снижение заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет.
"Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии: риновирусами и другими респираторными вирусами", - добавляется в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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