https://ria.ru/20210112/rekomendatsiya-1592741342.html

В Подмосковье рекомендацию по самоизоляции для пожилых сделали бессрочной

В Подмосковье рекомендацию по самоизоляции для пожилых сделали бессрочной

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал новое постановление, согласно которому рекомендация по самоизоляции для пожилых жителей региона стала... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:34

2021-01-12T16:34

2021-01-12T16:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал новое постановление, согласно которому рекомендация по самоизоляции для пожилых жителей региона стала бессрочной. Ранее было заявлено, что люди старше 65 лет должны оставаться дома с 2 ноября по 13 декабря, сообщил телеканал "360".Позже, с середины декабря, режим стал рекомендательным, его продлили до января. Теперь все сроки действия этой меры исключены.Помимо прочего, в документе отмечается, что удаленка продлевается для вузов Московской области до 6 февраля. Вместе с тем обучающиеся в колледжах вернутся к очным занятиям. Нововведения начинают работать со среды, 13 января.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)