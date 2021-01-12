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В Подмосковье рекомендацию по самоизоляции для пожилых сделали бессрочной
В Подмосковье рекомендацию по самоизоляции для пожилых сделали бессрочной
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал новое постановление, согласно которому рекомендация по самоизоляции для пожилых жителей региона стала... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:34
2021-01-12T16:34
2021-01-12T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал новое постановление, согласно которому рекомендация по самоизоляции для пожилых жителей региона стала бессрочной. Ранее было заявлено, что люди старше 65 лет должны оставаться дома с 2 ноября по 13 декабря, сообщил телеканал "360".Позже, с середины декабря, режим стал рекомендательным, его продлили до января. Теперь все сроки действия этой меры исключены.Помимо прочего, в документе отмечается, что удаленка продлевается для вузов Московской области до 6 февраля. Вместе с тем обучающиеся в колледжах вернутся к очным занятиям. Нововведения начинают работать со среды, 13 января.
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московская область (подмосковье)