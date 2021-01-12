https://ria.ru/20210112/puteshestviya-1592693604.html

Названы города, туристы из которых чаще всего посещали Москву в каникулы

Названы города, туристы из которых чаще всего посещали Москву в каникулы

Жители Санкт-Петербурга стали самыми частыми гостями в Москве в прошедшие новогодние праздники, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:59

2021-01-12T13:59

2021-01-12T13:59

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга стали самыми частыми гостями в Москве в прошедшие новогодние праздники, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.На втором месте по числу туристов — гости из Тульской области, на третьем — отдыхающие из Калужской области. В пятерку по числу прибывших в столицу вошли путешественники из Владимирской и Тверской областей.

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости - туризм, тверская область, владимирская область, калужская область, тульская область, туризм, москва, санкт-петербург