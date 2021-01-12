https://ria.ru/20210112/puteshestviya-1592693604.html
Названы города, туристы из которых чаще всего посещали Москву в каникулы
Названы города, туристы из которых чаще всего посещали Москву в каникулы
Жители Санкт-Петербурга стали самыми частыми гостями в Москве в прошедшие новогодние праздники, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:59
2021-01-12T13:59
2021-01-12T13:59
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга стали самыми частыми гостями в Москве в прошедшие новогодние праздники, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.На втором месте по числу туристов — гости из Тульской области, на третьем — отдыхающие из Калужской области. В пятерку по числу прибывших в столицу вошли путешественники из Владимирской и Тверской областей.
https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html
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