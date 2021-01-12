https://ria.ru/20210112/proiskhozhdenie-1592672469.html

Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2

Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2

Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T09:31

2021-01-12T09:31

2021-01-12T11:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кембриджский университет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_0:81:2000:1206_1920x0_80_0_0_26b4ab981f5c365a05991bc39dbfd50a.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.Выяснилось, что генетические адаптации, позволившие вирусу перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. По мнению ученых, этот вывод предполагает существование общего механизма, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.Специалисты сравнили SARS-CoV-2 и на 96 процентов схожий с ним вирус RaTG13. Они поменяли местами области S-белка (белок-"шип"), ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.Оказалось, что "шипы" SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2, в то время как у "шипов" RaTG13 c областями SARS-CoV-2 подобных затруднений не возникало.По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что, возможно, сыграло ключевую роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html

https://ria.ru/20210111/shtamm-1592542761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кембриджский университет, в мире