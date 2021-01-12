https://ria.ru/20210112/proiskhozhdenie-1592672469.html
Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:31
2021-01-12T09:31
2021-01-12T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кембриджский университет
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.Выяснилось, что генетические адаптации, позволившие вирусу перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. По мнению ученых, этот вывод предполагает существование общего механизма, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.Специалисты сравнили SARS-CoV-2 и на 96 процентов схожий с ним вирус RaTG13. Они поменяли местами области S-белка (белок-"шип"), ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.Оказалось, что "шипы" SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2, в то время как у "шипов" RaTG13 c областями SARS-CoV-2 подобных затруднений не возникало.По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что, возможно, сыграло ключевую роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кембриджский университет, в мире
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование опубликовано в журнале PLOS Biology
.
Выяснилось, что генетические адаптации, позволившие вирусу перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. По мнению ученых, этот вывод предполагает существование общего механизма, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.
Специалисты сравнили SARS-CoV-2 и на 96 процентов схожий с ним вирус RaTG13. Они поменяли местами области S-белка (белок-"шип"), ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.
Оказалось, что "шипы" SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2, в то время как у "шипов" RaTG13 c областями SARS-CoV-2 подобных затруднений не возникало.
По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что, возможно, сыграло ключевую роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.