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https://ria.ru/20210112/proiskhozhdenie-1592672469.html
Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:31
2021-01-12T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кембриджский университет
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.Выяснилось, что генетические адаптации, позволившие вирусу перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. По мнению ученых, этот вывод предполагает существование общего механизма, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.Специалисты сравнили SARS-CoV-2 и на 96 процентов схожий с ним вирус RaTG13. Они поменяли местами области S-белка (белок-"шип"), ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.Оказалось, что "шипы" SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2, в то время как у "шипов" RaTG13 c областями SARS-CoV-2 подобных затруднений не возникало.По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что, возможно, сыграло ключевую роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, кембриджский университет, в мире

Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2

09:31 12.01.2021 (обновлено: 11:29 12.01.2021)
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.
Выяснилось, что генетические адаптации, позволившие вирусу перейти от летучих мышей к человеку, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. По мнению ученых, этот вывод предполагает существование общего механизма, при помощи которого это семейство вирусов мутирует для перехода от животных к людям.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Специалисты сравнили SARS-CoV-2 и на 96 процентов схожий с ним вирус RaTG13. Они поменяли местами области S-белка (белок-"шип"), ответственного за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.
Оказалось, что "шипы" SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2, в то время как у "шипов" RaTG13 c областями SARS-CoV-2 подобных затруднений не возникало.
По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что, возможно, сыграло ключевую роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кембриджский университетВ мире
 
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