https://ria.ru/20210112/pozhar-1592664138.html

Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры

Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры

Жильцы девятиэтажки в Екатеринбурге, где при пожаре погибли восемь человек, вернулись в свои квартиры, сообщило во вторник ГУМЧС по Свердловской области. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T06:41

2021-01-12T06:41

2021-01-12T06:48

пожар в жилом доме в екатеринбурге

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592660957_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_258eeb8683ce9050f3dab5ea5add8bda.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Жильцы девятиэтажки в Екатеринбурге, где при пожаре погибли восемь человек, вернулись в свои квартиры, сообщило во вторник ГУМЧС по Свердловской области.Как сообщалось ранее, ночью 12 января поступило сообщение о пожаре по улице Рассветной. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. Всего эвакуировали 90 человек. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила журналистам, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем."Сейчас все жильцы покинули пункт временного размещения и вернулись в свои квартиры", - отмечает ГУМЧС.В сообщении уточняется, что в 6.51 (4.51 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации. Для установления причин случившегося на месте работают пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории и специалисты следственных органов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/pozhar-1592558514.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия