https://ria.ru/20210112/pozhar-1592664138.html
Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
Жильцы девятиэтажки в Екатеринбурге, где при пожаре погибли восемь человек, вернулись в свои квартиры, сообщило во вторник ГУМЧС по Свердловской области. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T06:41
2021-01-12T06:41
2021-01-12T06:48
пожар в жилом доме в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592660957_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_258eeb8683ce9050f3dab5ea5add8bda.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Жильцы девятиэтажки в Екатеринбурге, где при пожаре погибли восемь человек, вернулись в свои квартиры, сообщило во вторник ГУМЧС по Свердловской области.Как сообщалось ранее, ночью 12 января поступило сообщение о пожаре по улице Рассветной. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. Всего эвакуировали 90 человек. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. По данным свердловского СУСК, погибли восемь человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила журналистам, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем."Сейчас все жильцы покинули пункт временного размещения и вернулись в свои квартиры", - отмечает ГУМЧС.В сообщении уточняется, что в 6.51 (4.51 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации. Для установления причин случившегося на месте работают пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории и специалисты следственных органов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/pozhar-1592558514.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592660957_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_60251bb4033aa8bfac650c3c200bc1f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в жилом доме в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия