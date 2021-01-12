https://ria.ru/20210112/podrostok-1592676364.html

Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации

Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации

Пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка перевели из реанимации в палату соматического отделения, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:13

2021-01-12T10:13

2021-01-12T10:16

сход лавины под норильском

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка перевели из реанимации в палату соматического отделения, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.В ведомстве пояснили, что у мальчика положительная динамика, пребывание в семейном окружении даже в условиях больницы будет благоприятно влиять на его состояние.Ранее родственница мальчика Раиса Бердникова сообщила РИА Новости, что мальчик уже знает о погибших родителях и брате. По ее словам, вопрос о том, с кем он будет жить, еще не решен. Родственники поступят так, как будет лучше для мальчика.Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210111/norilsk-1592559564.html

красноярский край

норильск

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сход лавины под норильском, красноярский край, норильск, происшествия