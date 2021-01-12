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Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации
Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации
Пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка перевели из реанимации в палату соматического отделения, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:13
2021-01-12T10:16
сход лавины под норильском
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка перевели из реанимации в палату соматического отделения, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.В ведомстве пояснили, что у мальчика положительная динамика, пребывание в семейном окружении даже в условиях больницы будет благоприятно влиять на его состояние.Ранее родственница мальчика Раиса Бердникова сообщила РИА Новости, что мальчик уже знает о погибших родителях и брате. По ее словам, вопрос о том, с кем он будет жить, еще не решен. Родственники поступят так, как будет лучше для мальчика.Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210111/norilsk-1592559564.html
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сход лавины под норильском, красноярский край, норильск, происшествия

Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации

10:13 12.01.2021 (обновлено: 10:16 12.01.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкДом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске
Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Пострадавшего при сходе лавины в Норильске подростка перевели из реанимации в палату соматического отделения, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Мальчика перевели в палату соматического отделения, где он будет находиться со своей родственницей", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве пояснили, что у мальчика положительная динамика, пребывание в семейном окружении даже в условиях больницы будет благоприятно влиять на его состояние.
Сход лавины под Норильском - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 13:06
Дом в Норильске, где при сходе лавины погибли люди, построили самовольно
Ранее родственница мальчика Раиса Бердникова сообщила РИА Новости, что мальчик уже знает о погибших родителях и брате. По ее словам, вопрос о том, с кем он будет жить, еще не решен. Родственники поступят так, как будет лучше для мальчика.
Региональный главк СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
 
Сход лавины под НорильскомКрасноярский крайНорильскПроисшествия
 
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