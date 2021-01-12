https://ria.ru/20210112/pnevmoniya-1592734723.html
Ученые сравнили опасность коронавирусной и обычной пневмонии
Ученые сравнили опасность коронавирусной и обычной пневмонии
Ученые объяснили, в чем опасность пневмонии при СOVID-19 по сравнению с "обычной", сообщает Medicalxpress. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:52
2021-01-12T15:52
2021-01-12T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые объяснили, в чем опасность пневмонии при СOVID-19 по сравнению с "обычной", сообщает Medicalxpress.Специалисты Northwestern Medicine в США проанализировали иммунные клетки легких пациентов с пневмонией COVID-19 и сравнили их с клетками пациентов с пневмонией, вызванной другими заболеваниями. Отмечается, что обычно бактерии или вирусы могут распространяться по большим участкам легких в течение нескольких часов, но современные лекарственные средства помогают быстро справляться с ними.Исследователи пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не заражает большие участки легкого, а оседает во множестве небольших участков. Затем он захватывает собственные иммунные клетки легких и использует их для распространения в течение длительного времени, что ученые сравнили с эффектом от нескольких лесных пожаров.По мере того как инфекция медленно распространяется через легкие, она оставляет повреждения на своем пути и постоянно вызывает жар, низкое артериальное давление и повреждение почек, мозга, сердца и других органов у пациентов с COVID-19. В результате заболевание протекает дольше и из-за этого вызывает более тяжелые последствия для организма.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Ученые объяснили, в чем опасность пневмонии при СOVID-19 по сравнению с "обычной", сообщает Medicalxpress
.
Специалисты Northwestern Medicine в США проанализировали иммунные клетки легких пациентов с пневмонией COVID-19 и сравнили их с клетками пациентов с пневмонией, вызванной другими заболеваниями. Отмечается, что обычно бактерии или вирусы могут распространяться по большим участкам легких в течение нескольких часов, но современные лекарственные средства помогают быстро справляться с ними.
Исследователи пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не заражает большие участки легкого, а оседает во множестве небольших участков. Затем он захватывает собственные иммунные клетки легких и использует их для распространения в течение длительного времени, что ученые сравнили с эффектом от нескольких лесных пожаров.
По мере того как инфекция медленно распространяется через легкие, она оставляет повреждения на своем пути и постоянно вызывает жар, низкое артериальное давление и повреждение почек, мозга, сердца и других органов у пациентов с COVID-19. В результате заболевание протекает дольше и из-за этого вызывает более тяжелые последствия для организма.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.