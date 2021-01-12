https://ria.ru/20210112/otravlenie-1592782558.html
В Дагестане 34 ребенка попали в больницу с отравлением
В Дагестане 34 ребенка попали в больницу с отравлением
Число детей, госпитализированных с отравлением в дагестанском Буйнакске, увеличилось до 34, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T20:37
2021-01-12T20:37
2021-01-12T22:10
республика дагестан
здоровье - общество
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Число детей, госпитализированных с отравлением в дагестанском Буйнакске, увеличилось до 34, сообщает Минздрав региона.Пациенты стали поступать в детскую городскую больницу Буйнакска во вторник, самому старшему из них 13 лет, младшему — два года."Состояние детей оценивается врачами как средней степени тяжести — наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника", — рассказали в Минздраве.Причины отравления устанавливаются, у детей взяли анализы на различные кишечные инфекции, добавили в ведомстве. На место выехала врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, она взяла вопрос оказание медпомощи детям под личный контроль.Власти Буйнакска попросили жителей не пить воду из-под крана до получения результатов анализа.
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РИА Новости
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республика дагестан, здоровье - общество, буйнакск, происшествия
МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Число детей, госпитализированных с отравлением в дагестанском Буйнакске, увеличилось до 34, сообщает Минздрав региона.
Пациенты стали поступать в детскую городскую больницу Буйнакска
во вторник, самому старшему из них 13 лет, младшему — два года.
"Состояние детей оценивается врачами как средней степени тяжести — наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника", — рассказали в Минздраве.
Причины отравления устанавливаются, у детей взяли анализы на различные кишечные инфекции, добавили в ведомстве. На место выехала врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, она взяла вопрос оказание медпомощи детям под личный контроль.
Власти Буйнакска попросили жителей не пить воду из-под крана до получения результатов анализа.