https://ria.ru/20210112/otravlenie-1592782558.html

В Дагестане 34 ребенка попали в больницу с отравлением

В Дагестане 34 ребенка попали в больницу с отравлением

Число детей, госпитализированных с отравлением в дагестанском Буйнакске, увеличилось до 34, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T20:37

2021-01-12T20:37

2021-01-12T22:10

республика дагестан

здоровье - общество

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Число детей, госпитализированных с отравлением в дагестанском Буйнакске, увеличилось до 34, сообщает Минздрав региона.Пациенты стали поступать в детскую городскую больницу Буйнакска во вторник, самому старшему из них 13 лет, младшему — два года."Состояние детей оценивается врачами как средней степени тяжести — наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника", — рассказали в Минздраве.Причины отравления устанавливаются, у детей взяли анализы на различные кишечные инфекции, добавили в ведомстве. На место выехала врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, она взяла вопрос оказание медпомощи детям под личный контроль.Власти Буйнакска попросили жителей не пить воду из-под крана до получения результатов анализа.

https://ria.ru/20201227/ubiystvo-1591094451.html

буйнакск

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республика дагестан, здоровье - общество, буйнакск, происшествия