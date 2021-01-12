https://ria.ru/20210112/mishustin-1592714023.html
Мишустин поручил разработать алгоритм межведомственного взаимодействия
Мишустин поручил разработать алгоритм межведомственного взаимодействия
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать единый алгоритм межведомственного взаимодействия с учетом работы по борьбе с коронавирусом для того,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:39
2021-01-12T13:39
2021-01-12T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий григоренко
здоровье - общество
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать единый алгоритм межведомственного взаимодействия с учетом работы по борьбе с коронавирусом для того, чтобы заранее готовиться к угрозам распространения инфекций.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, определяющий порядок действий госорганов власти при распространении в России опасных заболеваний."Прошу оперативно приступить к разработке и утверждению единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия в таких ситуациях. Сделать это с учетом опыта борьбы с коронавирусом и тех мероприятий, которые были реализованы для защиты граждан от инфекций. Важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он подчеркнул, что слаженные действия органов власти всех уровней играют здесь решающую роль, и поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Григоренко контролировать исполнение указа президента.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592711839.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий григоренко, здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, общество