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Мишустин призвал минимизировать риск проникновения инфекций в страну
Мишустин призвал минимизировать риск проникновения инфекций в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал минимизировать риск проникновения инфекций в страну и заявил, что нужен четкий план борьбы с ними. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:10
2021-01-12T13:10
2021-01-12T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал минимизировать риск проникновения инфекций в страну и заявил, что нужен четкий план борьбы с ними."Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и четкий план борьбы с ними", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Премьер напомнил, что согласно подписанному главой государства федеральному закону, теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности, а также координирует работу федеральных ведомств, регионов, организовывает их взаимодействие по всем связанным вопросам."Также будет создана государственная информационная система в этой сфере. Коллеги, нужно подготовить всю необходимую нормативную базу, чтобы закон заработал в полную силу", - подчеркнул Мишустин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
призвал минимизировать риск проникновения инфекций в страну и заявил, что нужен четкий план борьбы с ними.
"Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и четкий план борьбы с ними", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Премьер напомнил, что согласно подписанному главой государства федеральному закону, теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности, а также координирует работу федеральных ведомств, регионов, организовывает их взаимодействие по всем связанным вопросам.
"Также будет создана государственная информационная система в этой сфере. Коллеги, нужно подготовить всю необходимую нормативную базу, чтобы закон заработал в полную силу", - подчеркнул Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.