https://ria.ru/20210112/mishustin-1592707952.html

Мишустин призвал минимизировать риск проникновения инфекций в страну

Мишустин призвал минимизировать риск проникновения инфекций в страну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал минимизировать риск проникновения инфекций в страну и заявил, что нужен четкий план борьбы с ними. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:10

2021-01-12T13:10

2021-01-12T13:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал минимизировать риск проникновения инфекций в страну и заявил, что нужен четкий план борьбы с ними."Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и четкий план борьбы с ними", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Премьер напомнил, что согласно подписанному главой государства федеральному закону, теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности, а также координирует работу федеральных ведомств, регионов, организовывает их взаимодействие по всем связанным вопросам."Также будет создана государственная информационная система в этой сфере. Коллеги, нужно подготовить всю необходимую нормативную базу, чтобы закон заработал в полную силу", - подчеркнул Мишустин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/dzhilo-1592710530.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество