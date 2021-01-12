https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592721317.html

Ученый объяснил смысл изучения мутаций коронавируса у одной пациентки

Ученый объяснил смысл изучения мутаций коронавируса у одной пациентки

Изучение мутаций SARS-CoV-2 у единичных пациентов позволяет понять процесс эволюции вируса, сообщил РИА Новости профессор Сколковского института науки и... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:32

2021-01-12T14:32

2021-01-12T21:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

сколковский институт науки и технологий

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Изучение мутаций SARS-CoV-2 у единичных пациентов позволяет понять процесс эволюции вируса, сообщил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Григорий Базыкин.Накануне российские ученые описали случай пациентки, несколько месяцев проболевшей COVID-19, в результате чего в ее организме развились 18 новых мутаций. Базыкин — ведущий автор соответствующего исследования, в котором приняли участие несколько российских специалистов."Это все-таки отдельный случай, и для общей эпидемиологической ситуации он большой важности не представляет. Можно надеяться, что этот вирус, который возник в организме этой пациентки, дальше никуда не пошел. Скорее, это попытки понять, каким образом этот вирус эволюционирует и какой на него действует естественный отбор", — сказал Базыкин.Он пояснил, что некоторые из обнаруженных у этой пациентки мутаций воспроизводят те, что есть в британском и южноафриканском штамме, а также в варианте, который возник у датских норок."Дальше из датских норок он выплеснулся в общую популяцию, из-за которой пришлось всех датских норок забить. Мы пытаемся понять, что означает, что эти мутации воспроизводятся повторно", — добавил Базыкин.По словам ученого, это, по-видимому, означает, что такие мутации для вируса полезны и каким-то образом изменяют свойства инфекции, адаптируя ее к способности передаваться между разными людьми — однако пока нельзя сказать, как именно. Более того, сейчас очень трудно сказать, какие именно из сочетаний этих мутаций важны,Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592715262.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сколковский институт науки и технологий