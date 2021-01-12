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https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592721317.html
Ученый объяснил смысл изучения мутаций коронавируса у одной пациентки
Ученый объяснил смысл изучения мутаций коронавируса у одной пациентки
Изучение мутаций SARS-CoV-2 у единичных пациентов позволяет понять процесс эволюции вируса, сообщил РИА Новости профессор Сколковского института науки и... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:32
2021-01-12T21:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
сколковский институт науки и технологий
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Изучение мутаций SARS-CoV-2 у единичных пациентов позволяет понять процесс эволюции вируса, сообщил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Григорий Базыкин.Накануне российские ученые описали случай пациентки, несколько месяцев проболевшей COVID-19, в результате чего в ее организме развились 18 новых мутаций. Базыкин — ведущий автор соответствующего исследования, в котором приняли участие несколько российских специалистов."Это все-таки отдельный случай, и для общей эпидемиологической ситуации он большой важности не представляет. Можно надеяться, что этот вирус, который возник в организме этой пациентки, дальше никуда не пошел. Скорее, это попытки понять, каким образом этот вирус эволюционирует и какой на него действует естественный отбор", — сказал Базыкин.Он пояснил, что некоторые из обнаруженных у этой пациентки мутаций воспроизводят те, что есть в британском и южноафриканском штамме, а также в варианте, который возник у датских норок."Дальше из датских норок он выплеснулся в общую популяцию, из-за которой пришлось всех датских норок забить. Мы пытаемся понять, что означает, что эти мутации воспроизводятся повторно", — добавил Базыкин.По словам ученого, это, по-видимому, означает, что такие мутации для вируса полезны и каким-то образом изменяют свойства инфекции, адаптируя ее к способности передаваться между разными людьми — однако пока нельзя сказать, как именно. Более того, сейчас очень трудно сказать, какие именно из сочетаний этих мутаций важны,Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592715262.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сколковский институт науки и технологий

Ученый объяснил смысл изучения мутаций коронавируса у одной пациентки

14:32 12.01.2021 (обновлено: 21:36 12.01.2021)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / CDC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Изучение мутаций SARS-CoV-2 у единичных пациентов позволяет понять процесс эволюции вируса, сообщил РИА Новости профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Григорий Базыкин.
Накануне российские ученые описали случай пациентки, несколько месяцев проболевшей COVID-19, в результате чего в ее организме развились 18 новых мутаций. Базыкин — ведущий автор соответствующего исследования, в котором приняли участие несколько российских специалистов.
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"Это все-таки отдельный случай, и для общей эпидемиологической ситуации он большой важности не представляет. Можно надеяться, что этот вирус, который возник в организме этой пациентки, дальше никуда не пошел. Скорее, это попытки понять, каким образом этот вирус эволюционирует и какой на него действует естественный отбор", — сказал Базыкин.
Он пояснил, что некоторые из обнаруженных у этой пациентки мутаций воспроизводят те, что есть в британском и южноафриканском штамме, а также в варианте, который возник у датских норок.
"Дальше из датских норок он выплеснулся в общую популяцию, из-за которой пришлось всех датских норок забить. Мы пытаемся понять, что означает, что эти мутации воспроизводятся повторно", — добавил Базыкин.
По словам ученого, это, по-видимому, означает, что такие мутации для вируса полезны и каким-то образом изменяют свойства инфекции, адаптируя ее к способности передаваться между разными людьми — однако пока нельзя сказать, как именно. Более того, сейчас очень трудно сказать, какие именно из сочетаний этих мутаций важны,
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСколковский институт науки и технологий
 
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