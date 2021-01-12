https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592710301.html

Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19

Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19

В России отмечается стабилизация по заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:21

2021-01-12T13:21

2021-01-12T16:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России отмечается стабилизация по заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.Она добавила, что при этом ситуация по регионам остается различной.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество