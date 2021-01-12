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Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19
Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19
В России отмечается стабилизация по заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:21
2021-01-12T13:21
2021-01-12T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России отмечается стабилизация по заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.Она добавила, что при этом ситуация по регионам остается различной.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество