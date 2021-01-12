https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592709217.html

В Центре Гамалеи оценили опасность варианта COVID-19 с 18 мутациями

В Центре Гамалеи оценили опасность варианта COVID-19 с 18 мутациями

В результате специфических мутаций коронавируса, наподобие тех, которые выявили накануне у россиянки, не происходит принципиально важных изменений в его... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:17

2021-01-12T13:17

2021-01-12T14:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор зуев

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В результате специфических мутаций коронавируса, наподобие тех, которые выявили накануне у россиянки, не происходит принципиально важных изменений в его антигене, заявил вице-президент Международной академии наук и руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.Российские ученые накануне описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV-2 приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка, идентичные тем, которые ранее находили у датских норок.По словам Зуева, пока это единичный случай, бессмысленно говорить о каких-либо принципиальных изменениях или появлении "российского" штамма. Ученый отметил, что новые версии коронавируса могут приобрести специфические особенности, если распространятся по всему миру.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании мутации SARS-CoV-2. По предварительным данным, новый вид более заразный, но о повышенной смертности речь пока не идет.В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. С аналогичными заявлениями выступили бразильские медики. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, уникальный штамм найдут и в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье - общество