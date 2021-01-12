https://ria.ru/20210112/korolev-1592726702.html

Маск по-русски назвал советского конструктора Королева "великолепным"

Маск по-русски назвал советского конструктора Королева "великолепным"

Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, которому во вторник исполнилось бы 114 лет, был великолепным, считает основатель компании SpaceX РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:00

2021-01-12T15:00

2021-01-12T23:26

наука

илон маск

земля

луна

роскосмос

spacex

сергей королев

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, которому во вторник исполнилось бы 114 лет, был великолепным, считает основатель компании SpaceX Илон Маск."Он был великолепен", — написал Маск по-русски в Twitter в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения советского конструктора.Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/mask-1592674187.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, земля, луна, роскосмос, spacex, сергей королев