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Наука
https://ria.ru/20210112/korolev-1592726702.html
Маск по-русски назвал советского конструктора Королева "великолепным"
Маск по-русски назвал советского конструктора Королева "великолепным"
Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, которому во вторник исполнилось бы 114 лет, был великолепным, считает основатель компании SpaceX РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:00
2021-01-12T23:26
наука
илон маск
земля
луна
роскосмос
spacex
сергей королев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, которому во вторник исполнилось бы 114 лет, был великолепным, считает основатель компании SpaceX Илон Маск."Он был великолепен", — написал Маск по-русски в Twitter в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения советского конструктора.Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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илон маск, земля, луна, роскосмос, spacex, сергей королев

Маск по-русски назвал советского конструктора Королева "великолепным"

15:00 12.01.2021 (обновлено: 23:26 12.01.2021)
 
© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Refugio Ruiz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, которому во вторник исполнилось бы 114 лет, был великолепным, считает основатель компании SpaceX Илон Маск.
"Он был великолепен", — написал Маск по-русски в Twitter в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения советского конструктора.
Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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НаукаИлон МаскЗемляЛунаРоскосмосSpaceXСергей Королев
 
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