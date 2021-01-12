https://ria.ru/20210112/korolev-1592726702.html
Маск по-русски назвал советского конструктора Королева "великолепным"
Маск по-русски назвал советского конструктора Королева "великолепным"
Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, которому во вторник исполнилось бы 114 лет, был великолепным, считает основатель компании SpaceX РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:00
2021-01-12T15:00
2021-01-12T23:26
наука
илон маск
земля
луна
роскосмос
spacex
сергей королев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153349/78/1533497881_0:107:2200:1345_1920x0_80_0_0_c3dd317f8a15060fbe3a0700a36c4b3b.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, которому во вторник исполнилось бы 114 лет, был великолепным, считает основатель компании SpaceX Илон Маск."Он был великолепен", — написал Маск по-русски в Twitter в ответ на сообщение "Роскосмоса" о праздновании дня рождения советского конструктора.Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/mask-1592674187.html
земля
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153349/78/1533497881_244:0:2200:1467_1920x0_80_0_0_618d35375d7c4c85f9ac98446c4b4c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, земля, луна, роскосмос, spacex, сергей королев