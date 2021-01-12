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Наука
https://ria.ru/20210112/intel-1592709096.html
Intel показала, на что способен новый игровой процессор Core i9-11900K
Intel показала, на что способен новый игровой процессор Core i9-11900K
Компания Intel представила флагманский процессор Core i9-11900K. Восьмиядерный чип дебютировал в рамках выставки CES 2021. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:17
2021-01-12T13:17
наука
компьютерные технологии
геймеры
intel corporation
технологии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Компания Intel представила флагманский процессор Core i9-11900K. Восьмиядерный чип дебютировал в рамках выставки CES 2021.Core i9-11900K станет главным конкурентом 12-ядерного AMD Ryzen 9 5900X. Последний в конце 2020 года продемонстрировал уверенное преимущество над предшествующим Core i9-10900K. Теперь же "синий" производитель возвращает лидерство — топовый Core i9 обогнал процессор от AMD в игровых тестах. Правда, всего на 2-8 процентов.Новый процессор, относящийся к семейству Rocket Lake-S, обогнал и Core i9-10900K. Так, новая система в игре Hitman 3 выдала 140 кадров секунду, тогда как прошлогодний чип смог обеспечить 129 кадров в секунду.Стоимость процессора Core i9-11900K и дата появления его в продаже пока не названы. Ожидается, что чип будет несколько дороже, чем прошлогоднее геймерское решение от Intel.
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компьютерные технологии, геймеры, intel corporation, технологии

Intel показала, на что способен новый игровой процессор Core i9-11900K

13:17 12.01.2021
 
© IntelIntel Core i9
Intel Core i9 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Intel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Компания Intel представила флагманский процессор Core i9-11900K. Восьмиядерный чип дебютировал в рамках выставки CES 2021.
Core i9-11900K станет главным конкурентом 12-ядерного AMD Ryzen 9 5900X. Последний в конце 2020 года продемонстрировал уверенное преимущество над предшествующим Core i9-10900K. Теперь же "синий" производитель возвращает лидерство — топовый Core i9 обогнал процессор от AMD в игровых тестах. Правда, всего на 2-8 процентов.
AMD Ryzen 9 5950X - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 22:11Наука
Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
Новый процессор, относящийся к семейству Rocket Lake-S, обогнал и Core i9-10900K. Так, новая система в игре Hitman 3 выдала 140 кадров секунду, тогда как прошлогодний чип смог обеспечить 129 кадров в секунду.
Стоимость процессора Core i9-11900K и дата появления его в продаже пока не названы. Ожидается, что чип будет несколько дороже, чем прошлогоднее геймерское решение от Intel.
 
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