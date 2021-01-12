https://ria.ru/20210112/inauguratsiya-1592665561.html

Мэр Вашингтона призвала не посещать столицу в день инаугурации Байдена

Мэр Вашингтона призвала не посещать столицу в день инаугурации Байдена

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер в совместном заявлении с губернаторами соседних штатов Мериленд и Виргиния призвала американцев не посещать столицу страны в день... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T07:31

2021-01-12T07:31

2021-01-12T07:31

выборы президента сша — 2020

джо байден

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер в совместном заявлении с губернаторами соседних штатов Мериленд и Виргиния призвала американцев не посещать столицу страны в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, а вместо этого посмотреть церемонию онлайн.Ранее президент США Дональд Трамп после запроса мэра ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации следующего президента Джо Байдена 20 январяШестого января - в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.

https://ria.ru/20210112/bayden-1592662624.html

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сша

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джо байден, вашингтон (город), сша, в мире