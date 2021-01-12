Онлайн-конференция о начале предвыборной кампании в Германии
18 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о политической ситуации в Германии.
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Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- политолог Александр РАР.
15-16 февраля в Германии в онлайн-формате пройдет съезд Христианско-демократического союза, на котором будет избран не только новый председатель партии, но и кандидат на должность канцлера. Германия вступает в предвыборный период — на предстоящих осенью этого года парламентских выборах должно смениться руководство страны. На должность председателя ХДС претендуют три кандидата: премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, политик, лоббист Фридрих Мерц и председатель комитета бундестага по иностранным делам Норберт Реттген.
Кто в итоге поведет партию на выборы? Какими будут приоритеты при новом лидере? Сохранится ли преемственность политики Ангелы Меркель? Какую программу предложит избирателям блок ХДС/ХСС с учетом вызовов, с которыми столкнулась страна из-за пандемии? Как будут развиваться отношения России и Германии в ближайшие месяцы до сентябрьских выборов?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- политолог Александр РАР.
15-16 февраля в Германии в онлайн-формате пройдет съезд Христианско-демократического союза, на котором будет избран не только новый председатель партии, но и кандидат на должность канцлера. Германия вступает в предвыборный период — на предстоящих осенью этого года парламентских выборах должно смениться руководство страны. На должность председателя ХДС претендуют три кандидата: премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, политик, лоббист Фридрих Мерц и председатель комитета бундестага по иностранным делам Норберт Реттген.
Кто в итоге поведет партию на выборы? Какими будут приоритеты при новом лидере? Сохранится ли преемственность политики Ангелы Меркель? Какую программу предложит избирателям блок ХДС/ХСС с учетом вызовов, с которыми столкнулась страна из-за пандемии? Как будут развиваться отношения России и Германии в ближайшие месяцы до сентябрьских выборов?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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