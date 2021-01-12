https://ria.ru/20210112/germaniya-1592727611.html

Онлайн-конференция о начале предвыборной кампании в Германии

Онлайн-конференция о начале предвыборной кампании в Германии

18 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о политической ситуации в Германии.

2021-01-12T15:06

2021-01-12T15:06

2021-01-12T15:06

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1592727611.jpg?1610453203

Задать вопросУчастники:- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;- политолог Александр РАР.15-16 февраля в Германии в онлайн-формате пройдет съезд Христианско-демократического союза, на котором будет избран не только новый председатель партии, но и кандидат на должность канцлера. Германия вступает в предвыборный период — на предстоящих осенью этого года парламентских выборах должно смениться руководство страны. На должность председателя ХДС претендуют три кандидата: премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, политик, лоббист Фридрих Мерц и председатель комитета бундестага по иностранным делам Норберт Реттген. Кто в итоге поведет партию на выборы? Какими будут приоритеты при новом лидере? Сохранится ли преемственность политики Ангелы Меркель? Какую программу предложит избирателям блок ХДС/ХСС с учетом вызовов, с которыми столкнулась страна из-за пандемии? Как будут развиваться отношения России и Германии в ближайшие месяцы до сентябрьских выборов?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы