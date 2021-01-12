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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210112/filaret-1592739327.html
Белорусская церковь подтвердила смерть митрополита Филарета
Белорусская церковь подтвердила смерть митрополита Филарета
Белорусская православная церковь подтвердила на своем сайте, что скончался почетный патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Филарет. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:27
2021-01-12T16:36
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
белорусская православная церковь
русская православная церковь
белоруссия
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Белорусская православная церковь подтвердила на своем сайте, что скончался почетный патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Филарет.Ранее о его смерти сообщило госагентство Белта, но в Белорусской православной церкви РИА Новости не смогли оперативно подтвердить информацию о кончине иерарха."Отошел ко Господу митрополит Филарет. Двенадцатого января 2021 года на 86-м году жизни скончался высокопреосвященный митрополит Филарет (Вахромеев), почетный патриарший экзарх всея Беларуси", - говорится в сообщении.В нем содержится призыв к клиру и пастве Белорусской православной церкви "вознести молитвы об упокоении новопреставленного митрополита Филарета". Информация о времени и месте прощания с почившим будет опубликована дополнительно, отметили в церкви.Причина смерти в сообщении не называется, однако говорится, что "16 декабря 2020 года митрополит Филарет был госпитализирован с признаками заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией". Он скончался в больнице 12 января.Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси (в миру Кирилл Вахромеев), родился 21 марта 1935 года в Москве. В 1959 году в подмосковной Троице-Сергиевой лавре принял монашество, в том же году был рукоположен в иеродиакона, а в 1961 году - в иеромонаха. Окончил Московскую духовную академию и семинарию (МДАиС). В 1963 году был назначен инспектором МДАиС, занимался педагогической деятельностью. В 1963 году был возведен в сан архимандрита, а в 1965 году Священный синод РПЦ назначил архимандрита Филарета епископом Тихвинским, викарием (помощником правящего архиерея) Ленинградской епархии.В мае 1966 года Филарет был назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, и ректором Московской духовной академии. Епископ Филарет неоднократно совершал заграничные поездки в качестве представителя Русской православной церкви в делегациях, принимал участие во многих богословских форумах. В ноябре 1968 года был назначен замглавы Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) Московского патриархата.В 1973 году стал архиепископом Берлинским и Среднеевропейским, патриаршим экзархом Средней Европы. В 1975 году патриарх Московский и всея Руси Пимен возвел епископа Филарета в сан митрополита. В 1978 году был назначен митрополитом Минским и Белорусским, а также патриаршим экзархом Западной Европы. С 1981 по 1988 год митрополит Филарет являлся участником и заместителем председателя комиссии по подготовке и проведению торжеств, посвященных празднованию 1000-летия Крещения Руси. В апреле 1981 года был назначен председателем ОВЦС МП и постоянным членом Синода РПЦ.В октябре 1989 года в связи с образованием Белорусского экзархата Московского патриархата митрополит Минский Филарет стал патриаршим экзархом всея Беларуси. В июле 1990 года также возглавил комиссию Священного синода по содействию усилиям в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, с января по декабрь 1991 года был народным депутатом СССР. В январе 2009 года митрополит Филарет был избран Архиерейским собором РПЦ одним из трех кандидатов на Московский патриарший престол. Однако на заседании Поместного собора он снял свою кандидатуру, призвав сторонников отдать голоса местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу (Гундяеву), избранному в итоге патриархом. С июля 2009 года Филарет являлся членом совещательного органа - Межсоборного присутствия РПЦ.В декабре 2013 года Священный синод РПЦ удовлетворил повторное прошение митрополита Филарета "о почислении на покой". При этом Синод назначил его почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Синода Белорусской церкви и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/filaret-1592717413.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/belorussiya-1577134730.html
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новости - религия и мировоззрение, белорусская православная церковь, русская православная церковь, белоруссия

Белорусская церковь подтвердила смерть митрополита Филарета

16:27 12.01.2021 (обновлено: 16:36 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Минский и Слуцкий Филарет
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Белорусская православная церковь подтвердила на своем сайте, что скончался почетный патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Филарет.
Ранее о его смерти сообщило госагентство Белта, но в Белорусской православной церкви РИА Новости не смогли оперативно подтвердить информацию о кончине иерарха.
"Отошел ко Господу митрополит Филарет. Двенадцатого января 2021 года на 86-м году жизни скончался высокопреосвященный митрополит Филарет (Вахромеев), почетный патриарший экзарх всея Беларуси", - говорится в сообщении.
В нем содержится призыв к клиру и пастве Белорусской православной церкви "вознести молитвы об упокоении новопреставленного митрополита Филарета". Информация о времени и месте прощания с почившим будет опубликована дополнительно, отметили в церкви.
Причина смерти в сообщении не называется, однако говорится, что "16 декабря 2020 года митрополит Филарет был госпитализирован с признаками заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией". Он скончался в больнице 12 января.
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 14:06
Ушел из жизни экс-предстоятель БПЦ митрополит Филарет
Митрополит Филарет, почетный патриарший экзарх всея Беларуси (в миру Кирилл Вахромеев), родился 21 марта 1935 года в Москве. В 1959 году в подмосковной Троице-Сергиевой лавре принял монашество, в том же году был рукоположен в иеродиакона, а в 1961 году - в иеромонаха. Окончил Московскую духовную академию и семинарию (МДАиС). В 1963 году был назначен инспектором МДАиС, занимался педагогической деятельностью. В 1963 году был возведен в сан архимандрита, а в 1965 году Священный синод РПЦ назначил архимандрита Филарета епископом Тихвинским, викарием (помощником правящего архиерея) Ленинградской епархии.
В мае 1966 года Филарет был назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, и ректором Московской духовной академии. Епископ Филарет неоднократно совершал заграничные поездки в качестве представителя Русской православной церкви в делегациях, принимал участие во многих богословских форумах. В ноябре 1968 года был назначен замглавы Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) Московского патриархата.
В 1973 году стал архиепископом Берлинским и Среднеевропейским, патриаршим экзархом Средней Европы. В 1975 году патриарх Московский и всея Руси Пимен возвел епископа Филарета в сан митрополита. В 1978 году был назначен митрополитом Минским и Белорусским, а также патриаршим экзархом Западной Европы. С 1981 по 1988 год митрополит Филарет являлся участником и заместителем председателя комиссии по подготовке и проведению торжеств, посвященных празднованию 1000-летия Крещения Руси. В апреле 1981 года был назначен председателем ОВЦС МП и постоянным членом Синода РПЦ.
Возведение в сан митрополита нового главы Белорусской православной церкви - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября 2020, 14:10
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В октябре 1989 года в связи с образованием Белорусского экзархата Московского патриархата митрополит Минский Филарет стал патриаршим экзархом всея Беларуси. В июле 1990 года также возглавил комиссию Священного синода по содействию усилиям в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, с января по декабрь 1991 года был народным депутатом СССР.
В январе 2009 года митрополит Филарет был избран Архиерейским собором РПЦ одним из трех кандидатов на Московский патриарший престол. Однако на заседании Поместного собора он снял свою кандидатуру, призвав сторонников отдать голоса местоблюстителю патриаршего престола, митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу (Гундяеву), избранному в итоге патриархом. С июля 2009 года Филарет являлся членом совещательного органа - Межсоборного присутствия РПЦ.
В декабре 2013 года Священный синод РПЦ удовлетворил повторное прошение митрополита Филарета "о почислении на покой". При этом Синод назначил его почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Синода Белорусской церкви и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.
 
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