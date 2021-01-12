https://ria.ru/20210112/belorussiya-1592741439.html

Белоруссия завершает контроль качества новой партии вакцины "Спутник V"

Белоруссия завершает контроль качества новой партии вакцины "Спутник V"

Белоруссии поступила очередная партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 в 20 тысяч доз, специалисты завершают ее проверку на соответствие всем... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:38

2021-01-12T16:38

2021-01-12T16:38

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения белоруссии

российский фонд прямых инвестиций

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Белоруссии поступила очередная партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 в 20 тысяч доз, специалисты завершают ее проверку на соответствие всем показателям качества, после чего продолжится вакцинация медработников, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики."Завершается контроль качества очередной партии российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.Отмечается, что в 2020 году республика получала несколько небольших партий вакцин "Спутник V". "А в канун Нового года в Беларусь поступила следующая партия - 20 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Процедуру контроля качества должны, согласно закону "Об обращении лекарственных средств", пройти все лекарственные средства до поступления в реализацию. Данные исследования проводят испытательные лаборатории, зарегистрированные в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. Специалисты испытательной лаборатории завершают проверку вакцины на соответствие всем показателям качества", - рассказали в пресс-службе.По данным минздрава, ожидается, что по окончании проверки на следующей неделе продолжится вакцинация медицинских работников, которые находятся в зоне риска. При этом ведомство распределило вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения, все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны, заверили в пресс-службе."Что касается всех граждан в целом, то в дальнейшем будет проводиться вакцинация различными вакцинами – пять-шесть вакцин - всех желающих. Минздрав завершает переговоры с компаниями-разработчиками", - говорится в сообщении.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/zdorove-1592078092.html

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591359524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия, в мире