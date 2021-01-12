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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/belorussiya-1592741439.html
Белоруссия завершает контроль качества новой партии вакцины "Спутник V"
Белоруссия завершает контроль качества новой партии вакцины "Спутник V"
Белоруссии поступила очередная партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 в 20 тысяч доз, специалисты завершают ее проверку на соответствие всем... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:38
2021-01-12T16:38
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Белоруссии поступила очередная партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 в 20 тысяч доз, специалисты завершают ее проверку на соответствие всем показателям качества, после чего продолжится вакцинация медработников, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики."Завершается контроль качества очередной партии российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.Отмечается, что в 2020 году республика получала несколько небольших партий вакцин "Спутник V". "А в канун Нового года в Беларусь поступила следующая партия - 20 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Процедуру контроля качества должны, согласно закону "Об обращении лекарственных средств", пройти все лекарственные средства до поступления в реализацию. Данные исследования проводят испытательные лаборатории, зарегистрированные в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. Специалисты испытательной лаборатории завершают проверку вакцины на соответствие всем показателям качества", - рассказали в пресс-службе.По данным минздрава, ожидается, что по окончании проверки на следующей неделе продолжится вакцинация медицинских работников, которые находятся в зоне риска. При этом ведомство распределило вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения, все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны, заверили в пресс-службе."Что касается всех граждан в целом, то в дальнейшем будет проводиться вакцинация различными вакцинами – пять-шесть вакцин - всех желающих. Минздрав завершает переговоры с компаниями-разработчиками", - говорится в сообщении.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/zdorove-1592078092.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия, в мире

Белоруссия завершает контроль качества новой партии вакцины "Спутник V"

16:38 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Белоруссии поступила очередная партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 в 20 тысяч доз, специалисты завершают ее проверку на соответствие всем показателям качества, после чего продолжится вакцинация медработников, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
"Завершается контроль качества очередной партии российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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Определены новые сроки поставки вакцины "Спутник V" в Белоруссию
Отмечается, что в 2020 году республика получала несколько небольших партий вакцин "Спутник V". "А в канун Нового года в Беларусь поступила следующая партия - 20 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Процедуру контроля качества должны, согласно закону "Об обращении лекарственных средств", пройти все лекарственные средства до поступления в реализацию. Данные исследования проводят испытательные лаборатории, зарегистрированные в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. Специалисты испытательной лаборатории завершают проверку вакцины на соответствие всем показателям качества", - рассказали в пресс-службе.
По данным минздрава, ожидается, что по окончании проверки на следующей неделе продолжится вакцинация медицинских работников, которые находятся в зоне риска. При этом ведомство распределило вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения, все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны, заверили в пресс-службе.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 12:10Распространение нового коронавируса
В Белоруссии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19
"Что касается всех граждан в целом, то в дальнейшем будет проводиться вакцинация различными вакцинами – пять-шесть вакцин - всех желающих. Минздрав завершает переговоры с компаниями-разработчиками", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости.
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Министерство здравоохранения БелоруссииРоссийский фонд прямых инвестицийБелоруссияВ мире
 
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