https://ria.ru/20210112/astrazeneca-1592684009.html

Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

Лекарственный регулятор ЕС во вторник сообщил, что получил заявку на регистрацию третьей по счету в Евросоюзе вакцины от коронавируса – компании AstraZeneca. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:59

2021-01-12T10:59

2021-01-12T11:12

johnson & johnson

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Лекарственный регулятор ЕС во вторник сообщил, что получил заявку на регистрацию третьей по счету в Евросоюзе вакцины от коронавируса – компании AstraZeneca."Европейское агентство по лекарственным средствам EMA получило заявку на условное маркетинговое разрешение на вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca", - говорится в заявлении регулятора.Сообщается, что оценка вакцины агентством будет проходить в ускоренные сроки, заключение о разрешении на использование препарата на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января, отмечается в документе.Европейский регулятор 21 декабря ввел на рынок ЕС вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, а через несколько дней начались поставки препарата в страны союза. Этот первоначальный контракт предполагал закупку 300 миллионов доз вакцины. Европейская комиссия в минувшую пятницу обновила контракт с Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, чтобы довести общий объем до 600 миллионов доз. В ЕМА также уточнили, что при экономном использовании одного флакона вакцины Pfizer/BioNTech хватает на шесть доз, а не на пять, как считалось ранее.Шестого января регулятор ЕС одобрил использование на территории ЕС второй по счету вакцины – компании Moderna. Контракт с этой компанией предполагает закупку до 160 миллионов доз вакцины от COVID.Еврокомиссия заключила также соглашения на поставку вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.По данным Еврокомиссии, контракты ЕК позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка 2,3 миллиарда доз антикоронавирусной вакцины разных компаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/astrazeneca-1591954215.html

https://ria.ru/20210102/sputnik-1591849483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

johnson & johnson, коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, в мире