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Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca
Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca
Лекарственный регулятор ЕС во вторник сообщил, что получил заявку на регистрацию третьей по счету в Евросоюзе вакцины от коронавируса – компании AstraZeneca. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:59
2021-01-12T11:12
johnson & johnson
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Лекарственный регулятор ЕС во вторник сообщил, что получил заявку на регистрацию третьей по счету в Евросоюзе вакцины от коронавируса – компании AstraZeneca."Европейское агентство по лекарственным средствам EMA получило заявку на условное маркетинговое разрешение на вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca", - говорится в заявлении регулятора.Сообщается, что оценка вакцины агентством будет проходить в ускоренные сроки, заключение о разрешении на использование препарата на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января, отмечается в документе.Европейский регулятор 21 декабря ввел на рынок ЕС вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, а через несколько дней начались поставки препарата в страны союза. Этот первоначальный контракт предполагал закупку 300 миллионов доз вакцины. Европейская комиссия в минувшую пятницу обновила контракт с Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, чтобы довести общий объем до 600 миллионов доз. В ЕМА также уточнили, что при экономном использовании одного флакона вакцины Pfizer/BioNTech хватает на шесть доз, а не на пять, как считалось ранее.Шестого января регулятор ЕС одобрил использование на территории ЕС второй по счету вакцины – компании Moderna. Контракт с этой компанией предполагает закупку до 160 миллионов доз вакцины от COVID.Еврокомиссия заключила также соглашения на поставку вакцин с компаниями Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.По данным Еврокомиссии, контракты ЕК позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка 2,3 миллиарда доз антикоронавирусной вакцины разных компаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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johnson & johnson, коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, в мире

Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

10:59 12.01.2021 (обновлено: 11:12 12.01.2021)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Лекарственный регулятор ЕС во вторник сообщил, что получил заявку на регистрацию третьей по счету в Евросоюзе вакцины от коронавируса – компании AstraZeneca.
"Европейское агентство по лекарственным средствам EMA получило заявку на условное маркетинговое разрешение на вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca", - говорится в заявлении регулятора.
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Сообщается, что оценка вакцины агентством будет проходить в ускоренные сроки, заключение о разрешении на использование препарата на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января, отмечается в документе.
Европейский регулятор 21 декабря ввел на рынок ЕС вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, а через несколько дней начались поставки препарата в страны союза. Этот первоначальный контракт предполагал закупку 300 миллионов доз вакцины. Европейская комиссия в минувшую пятницу обновила контракт с Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, чтобы довести общий объем до 600 миллионов доз. В ЕМА также уточнили, что при экономном использовании одного флакона вакцины Pfizer/BioNTech хватает на шесть доз, а не на пять, как считалось ранее.
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Шестого января регулятор ЕС одобрил использование на территории ЕС второй по счету вакцины – компании Moderna. Контракт с этой компанией предполагает закупку до 160 миллионов доз вакцины от COVID.
Еврокомиссия заключила также соглашения на поставку вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.
По данным Еврокомиссии, контракты ЕК позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка 2,3 миллиарда доз антикоронавирусной вакцины разных компаний.
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Распространение нового коронавирусаJohnson & JohnsonКоронавирус COVID-19AstraZenecaЕвросоюзВ мире
 
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