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Более тысячи жителей Югры прошли оба этапа вакцинации от коронавируса
Более тысячи жителей Югры прошли оба этапа вакцинации от коронавируса
Более одной тысячи жителей Ханты-Мансийского автономного округа прошли оба необходимых этапа вакцинации от коронавируса, сообщил руководитель регионального... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:06
2021-01-11T09:06
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв - РИА Новости. Более одной тысячи жителей Ханты-Мансийского автономного округа прошли оба необходимых этапа вакцинации от коронавируса, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.Первые партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), которые были предназначены для медработников, прибыли в Югру в середине осени. Процедурные кабинеты в медучреждениях округа работали в праздничные новогодние дни. Это, по словам Добровольского, позволило привить свыше тысячи югорчан."По состоянию на 11 января, 3080 жителей Югры вакцинированы первым компонентом вакцины, а 1030 полностью завершили вакцинацию. Всего в Югру поступили 7242 дозы вакцины. Они распределены по 29 медицинским организациям всех городов и районов округа", - написал Добровольский на своей странице в Instagram.Директор регионального депздрава уточнил, что медучреждения Югры на этой неделе планируют приступить к записи желающих сделать себе прививку. Приоритет - медицинским, социальным работникам, а также педагогам.В конце декабря Добровольский отмечал, что в первые три месяца 2021 года специалисты ожидают поступление в регион до 109 тысяч доз вакцины.Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 43,5 тысячи человек, выздоровели 40 тысяч из них, скончались 585 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции исключительно для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Более тысячи жителей Югры прошли оба этапа вакцинации от коронавируса

09:06 11.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 янв - РИА Новости. Более одной тысячи жителей Ханты-Мансийского автономного округа прошли оба необходимых этапа вакцинации от коронавируса, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
Первые партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), которые были предназначены для медработников, прибыли в Югру в середине осени. Процедурные кабинеты в медучреждениях округа работали в праздничные новогодние дни. Это, по словам Добровольского, позволило привить свыше тысячи югорчан.
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"По состоянию на 11 января, 3080 жителей Югры вакцинированы первым компонентом вакцины, а 1030 полностью завершили вакцинацию. Всего в Югру поступили 7242 дозы вакцины. Они распределены по 29 медицинским организациям всех городов и районов округа", - написал Добровольский на своей странице в Instagram.
Директор регионального депздрава уточнил, что медучреждения Югры на этой неделе планируют приступить к записи желающих сделать себе прививку. Приоритет - медицинским, социальным работникам, а также педагогам.
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В конце декабря Добровольский отмечал, что в первые три месяца 2021 года специалисты ожидают поступление в регион до 109 тысяч доз вакцины.
Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 43,5 тысячи человек, выздоровели 40 тысяч из них, скончались 585 пациентов с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции исключительно для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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