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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210111/shtamm-1592639185.html
В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса
В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса
Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T20:26
2021-01-11T23:50
тедрос адханом гебрейесус
великобритания
юар
бразилия
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
япония
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ЖЕНЕВА, 11 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Накануне стало известно, что специалисты японского Национального института инфекционных болезней зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Штамм выявили у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. По словам ученых, сейчас тяжело оценить "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин" этой мутации."На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани", — сказал Гебрейесус.Он напомнил о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Гебрейесус пояснил, что ограничение распространения вируса снижает риски появления новых штаммов.В Великобритании новый вариант обнаружили в середине декабря. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Но данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. В пятницу в ВОЗ заявили, что заразность нового штамма больше, чем у оригинального, но не настолько, как об этом сообщалось ранее: коэффициент репликации вырос с 1,1 до 1,5.О новой мутации вируса — 501.V2 — сообщили и в ЮАР. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность стала доминирующей в стране.Как заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России зафиксировали первый случай "британского" штамма SARS-CoV-2. Мутацию выявили у одного человека при обследований граждан, вернувшихся из Великобритании в конце прошлого года. В Центре имени Гамалеи, в свою очередь, подчеркивали, что российская вакцина "Спутник V" будет защищать от нового варианта вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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тедрос адханом гебрейесус, великобритания, юар, бразилия, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, япония, в мире

В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса

20:26 11.01.2021 (обновлено: 23:50 11.01.2021)
 
© REUTERS / Issei KatoПризыв к социальному дистанцированию в столице Японии после того, как было объявлено чрезвычайное положение
Призыв к социальному дистанцированию в столице Японии после того, как было объявлено чрезвычайное положение - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© REUTERS / Issei Kato
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ЖЕНЕВА, 11 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Накануне стало известно, что специалисты японского Национального института инфекционных болезней зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Штамм выявили у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. По словам ученых, сейчас тяжело оценить "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин" этой мутации.
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"На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани", — сказал Гебрейесус.
Он напомнил о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Гебрейесус пояснил, что ограничение распространения вируса снижает риски появления новых штаммов.
В Великобритании новый вариант обнаружили в середине декабря. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Но данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. В пятницу в ВОЗ заявили, что заразность нового штамма больше, чем у оригинального, но не настолько, как об этом сообщалось ранее: коэффициент репликации вырос с 1,1 до 1,5.
О новой мутации вируса — 501.V2 — сообщили и в ЮАР. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность стала доминирующей в стране.
Как заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России зафиксировали первый случай "британского" штамма SARS-CoV-2. Мутацию выявили у одного человека при обследований граждан, вернувшихся из Великобритании в конце прошлого года. В Центре имени Гамалеи, в свою очередь, подчеркивали, что российская вакцина "Спутник V" будет защищать от нового варианта вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаТедрос Адханом ГебрейесусВеликобританияЮАРБразилияКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЯпонияВ мире
 
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