https://ria.ru/20210111/shtamm-1592639185.html

В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса

В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса

Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T20:26

2021-01-11T20:26

2021-01-11T23:50

тедрос адханом гебрейесус

великобритания

юар

бразилия

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

япония

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ЖЕНЕВА, 11 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.Накануне стало известно, что специалисты японского Национального института инфекционных болезней зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Штамм выявили у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. По словам ученых, сейчас тяжело оценить "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин" этой мутации."На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани", — сказал Гебрейесус.Он напомнил о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Гебрейесус пояснил, что ограничение распространения вируса снижает риски появления новых штаммов.В Великобритании новый вариант обнаружили в середине декабря. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Но данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно. В пятницу в ВОЗ заявили, что заразность нового штамма больше, чем у оригинального, но не настолько, как об этом сообщалось ранее: коэффициент репликации вырос с 1,1 до 1,5.О новой мутации вируса — 501.V2 — сообщили и в ЮАР. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность стала доминирующей в стране.Как заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России зафиксировали первый случай "британского" штамма SARS-CoV-2. Мутацию выявили у одного человека при обследований граждан, вернувшихся из Великобритании в конце прошлого года. В Центре имени Гамалеи, в свою очередь, подчеркивали, что российская вакцина "Спутник V" будет защищать от нового варианта вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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тедрос адханом гебрейесус, великобритания, юар, бразилия, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, япония, в мире