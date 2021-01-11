https://ria.ru/20210111/shtamm-1592542761.html

Гинцбург оценил риск появления "российского" штамма коронавируса

Гинцбург оценил риск появления "российского" штамма коронавируса

В России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:48

2021-01-11T11:48

2021-01-11T13:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.Гинцбург отметил, что в России секвенируют (определяют первичную аминокислотную и нуклеотидную последовательности) меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому пока новый штамм не нашли.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании мутации SARS-CoV-2. По предварительным данным, новый вид более заразный, но о повышенной смертности речь пока не идет.В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. С аналогичными заявлениями выступили бразильские медики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/shtamm-1592502328.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество