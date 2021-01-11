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Гинцбург оценил риск появления "российского" штамма коронавируса
Гинцбург оценил риск появления "российского" штамма коронавируса
В России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:48
2021-01-11T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.Гинцбург отметил, что в России секвенируют (определяют первичную аминокислотную и нуклеотидную последовательности) меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому пока новый штамм не нашли.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании мутации SARS-CoV-2. По предварительным данным, новый вид более заразный, но о повышенной смертности речь пока не идет.В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. С аналогичными заявлениями выступили бразильские медики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Гинцбург оценил риск появления "российского" штамма коронавируса

11:48 11.01.2021 (обновлено: 13:23 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, ЮАР, Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм", — пояснил он.

Гинцбург отметил, что в России секвенируют (определяют первичную аминокислотную и нуклеотидную последовательности) меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому пока новый штамм не нашли.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании мутации SARS-CoV-2. По предварительным данным, новый вид более заразный, но о повышенной смертности речь пока не идет.
В Минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. С аналогичными заявлениями выступили бразильские медики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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