https://ria.ru/20210111/otklyucheniya-1592613768.html

Бирюков: аварийных отключений в Москве в период праздников не было

Бирюков: аварийных отключений в Москве в период праздников не было

Аварийных отключений от тепло-, газо- и водоснабжения в Москве в период новогодних праздников не было, все службы города справились с поставленными задачами,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:56

2021-01-11T17:56

2021-01-11T17:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Аварийных отключений от тепло-, газо- и водоснабжения в Москве в период новогодних праздников не было, все службы города справились с поставленными задачами, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В период подготовки к проведению новогодних и рождественских праздников был разработан целый комплекс мероприятий, связанный с нормальным жизнеобеспечением города: вопросы подачи тепла, уборки улиц, дорог, уборки снега, подачи воды и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. С этими задачами все службы города справились успешно, не было отключения тепло-, водо-, газоснабжения, не было аварийных отключений ни на этих источниках энергии и на ресурсоснабжении", — сообщил Бирюков.Он подчеркнул, что никаких отклонений от жизнеобеспечения в городе не было допущено."Службы справились так, как было задано по регламенту работы, так, как задано по всей концепции обеспечения ресурсами городской системы в период новогодних праздников", — заключил заммэра.

https://realty.ria.ru/20210111/oek-1592549180.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество