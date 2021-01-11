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Бирюков: аварийных отключений в Москве в период праздников не было
Бирюков: аварийных отключений в Москве в период праздников не было
Аварийных отключений от тепло-, газо- и водоснабжения в Москве в период новогодних праздников не было, все службы города справились с поставленными задачами,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:56
2021-01-11T17:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Аварийных отключений от тепло-, газо- и водоснабжения в Москве в период новогодних праздников не было, все службы города справились с поставленными задачами, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В период подготовки к проведению новогодних и рождественских праздников был разработан целый комплекс мероприятий, связанный с нормальным жизнеобеспечением города: вопросы подачи тепла, уборки улиц, дорог, уборки снега, подачи воды и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. С этими задачами все службы города справились успешно, не было отключения тепло-, водо-, газоснабжения, не было аварийных отключений ни на этих источниках энергии и на ресурсоснабжении", — сообщил Бирюков.Он подчеркнул, что никаких отклонений от жизнеобеспечения в городе не было допущено."Службы справились так, как было задано по регламенту работы, так, как задано по всей концепции обеспечения ресурсами городской системы в период новогодних праздников", — заключил заммэра.
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петр бирюков, москва, общество

Бирюков: аварийных отключений в Москве в период праздников не было

17:56 11.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Аварийных отключений от тепло-, газо- и водоснабжения в Москве в период новогодних праздников не было, все службы города справились с поставленными задачами, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В период подготовки к проведению новогодних и рождественских праздников был разработан целый комплекс мероприятий, связанный с нормальным жизнеобеспечением города: вопросы подачи тепла, уборки улиц, дорог, уборки снега, подачи воды и обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. С этими задачами все службы города справились успешно, не было отключения тепло-, водо-, газоснабжения, не было аварийных отключений ни на этих источниках энергии и на ресурсоснабжении", — сообщил Бирюков.
Он подчеркнул, что никаких отклонений от жизнеобеспечения в городе не было допущено.
"Службы справились так, как было задано по регламенту работы, так, как задано по всей концепции обеспечения ресурсами городской системы в период новогодних праздников", — заключил заммэра.
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