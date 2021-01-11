https://ria.ru/20210111/metro-1592607494.html

Дептранс Москвы рассказал, как вести себя при падении на рельсы в метро

Дептранс Москвы рассказал, как вести себя при падении на рельсы в метро

Московский департамент транспорта после инцидента с падением ребенка на рельсы на станции метро "Бабушкинская" опубликовал памятку с правилами поведения в... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:26

2021-01-11T17:26

2021-01-11T17:26

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московский департамент транспорта после инцидента с падением ребенка на рельсы на станции метро "Бабушкинская" опубликовал памятку с правилами поведения в подобных ситуациях.Ранее сообщалось, что на станции "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы. Машинист поезда быстро среагировал, остановил состав и достал мальчика."Если вы упали на рельсы, и поезда в зоне видимости нет, встаньте, не приближаясь к краю платформы. Быстро идите к тоннелю по ходу движения поезда. Встаньте за черно-белой рейкой. Вы в безопасности. Дождитесь помощи сотрудников метрополитена", - говорится в памятке, опубликованной в Telegram-канале департамента.Отмечается, что в случае падения на рельсы перед приближающимся поездом, нужно лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, пригнуть голову и стараться не шевелиться. "Сохраняйте такое положение до тех пор, пока машинист поезда или работники метрополитена не придут вам на помощь", - говорится в памятке.

https://ria.ru/20201231/metro-1591714127.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия