https://ria.ru/20210111/metro-1592607494.html
Дептранс Москвы рассказал, как вести себя при падении на рельсы в метро
Дептранс Москвы рассказал, как вести себя при падении на рельсы в метро
Московский департамент транспорта после инцидента с падением ребенка на рельсы на станции метро "Бабушкинская" опубликовал памятку с правилами поведения в... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:26
2021-01-11T17:26
2021-01-11T17:26
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московский департамент транспорта после инцидента с падением ребенка на рельсы на станции метро "Бабушкинская" опубликовал памятку с правилами поведения в подобных ситуациях.Ранее сообщалось, что на станции "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы. Машинист поезда быстро среагировал, остановил состав и достал мальчика."Если вы упали на рельсы, и поезда в зоне видимости нет, встаньте, не приближаясь к краю платформы. Быстро идите к тоннелю по ходу движения поезда. Встаньте за черно-белой рейкой. Вы в безопасности. Дождитесь помощи сотрудников метрополитена", - говорится в памятке, опубликованной в Telegram-канале департамента.Отмечается, что в случае падения на рельсы перед приближающимся поездом, нужно лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, пригнуть голову и стараться не шевелиться. "Сохраняйте такое положение до тех пор, пока машинист поезда или работники метрополитена не придут вам на помощь", - говорится в памятке.
https://ria.ru/20201231/metro-1591714127.html
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РИА Новости
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москва, московский метрополитен, происшествия
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московский департамент транспорта после инцидента с падением ребенка на рельсы на станции метро "Бабушкинская" опубликовал памятку с правилами поведения в подобных ситуациях.
Ранее сообщалось, что на станции "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы. Машинист поезда быстро среагировал, остановил состав и достал мальчика.
"Если вы упали на рельсы, и поезда в зоне видимости нет, встаньте, не приближаясь к краю платформы. Быстро идите к тоннелю по ходу движения поезда. Встаньте за черно-белой рейкой. Вы в безопасности. Дождитесь помощи сотрудников метрополитена", - говорится в памятке, опубликованной в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что в случае падения на рельсы перед приближающимся поездом, нужно лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, пригнуть голову и стараться не шевелиться. "Сохраняйте такое положение до тех пор, пока машинист поезда или работники метрополитена не придут вам на помощь", - говорится в памятке.