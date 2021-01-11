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Дептранс Москвы рассказал, как вести себя при падении на рельсы в метро
Дептранс Москвы рассказал, как вести себя при падении на рельсы в метро
Московский департамент транспорта после инцидента с падением ребенка на рельсы на станции метро "Бабушкинская" опубликовал памятку с правилами поведения в... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:26
2021-01-11T17:26
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московский департамент транспорта после инцидента с падением ребенка на рельсы на станции метро "Бабушкинская" опубликовал памятку с правилами поведения в подобных ситуациях.Ранее сообщалось, что на станции "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы. Машинист поезда быстро среагировал, остановил состав и достал мальчика."Если вы упали на рельсы, и поезда в зоне видимости нет, встаньте, не приближаясь к краю платформы. Быстро идите к тоннелю по ходу движения поезда. Встаньте за черно-белой рейкой. Вы в безопасности. Дождитесь помощи сотрудников метрополитена", - говорится в памятке, опубликованной в Telegram-канале департамента.Отмечается, что в случае падения на рельсы перед приближающимся поездом, нужно лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, пригнуть голову и стараться не шевелиться. "Сохраняйте такое положение до тех пор, пока машинист поезда или работники метрополитена не придут вам на помощь", - говорится в памятке.
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москва, московский метрополитен, происшествия

Дептранс Москвы рассказал, как вести себя при падении на рельсы в метро

17:26 11.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПоезд прибывает на станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, ранее носившая название "Нижняя Масловка"
Поезд прибывает на станцию Савеловская Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, ранее носившая название Нижняя Масловка - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московский департамент транспорта после инцидента с падением ребенка на рельсы на станции метро "Бабушкинская" опубликовал памятку с правилами поведения в подобных ситуациях.
Ранее сообщалось, что на станции "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы. Машинист поезда быстро среагировал, остановил состав и достал мальчика.
"Если вы упали на рельсы, и поезда в зоне видимости нет, встаньте, не приближаясь к краю платформы. Быстро идите к тоннелю по ходу движения поезда. Встаньте за черно-белой рейкой. Вы в безопасности. Дождитесь помощи сотрудников метрополитена", - говорится в памятке, опубликованной в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что в случае падения на рельсы перед приближающимся поездом, нужно лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, пригнуть голову и стараться не шевелиться. "Сохраняйте такое положение до тех пор, пока машинист поезда или работники метрополитена не придут вам на помощь", - говорится в памятке.
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