https://ria.ru/20210111/kupaniya-1592576021.html

Глава Подмосковья поручил обеспечить безопасность на крещенских купаниях

Глава Подмосковья поручил обеспечить безопасность на крещенских купаниях

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в ходе предстоящих крещенских купаний. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:34

2021-01-11T14:34

2021-01-11T14:34

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в ходе предстоящих крещенских купаний.Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан."Впереди Крещение. Поручаю каждому главе лично проверить водоемы, обращаю внимание МЧС на безопасность. 19 января должно пройти абсолютно комфортно, хоть и ожидаются морозы, это не остановит людей от традиционного купания", - сказал Воробьев в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".

https://ria.ru/20200629/1573635085.html

московская область (подмосковье)

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2021

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новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, московская область (подмосковье)