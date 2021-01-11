https://ria.ru/20210111/kupaniya-1592576021.html
Глава Подмосковья поручил обеспечить безопасность на крещенских купаниях
Глава Подмосковья поручил обеспечить безопасность на крещенских купаниях
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в ходе предстоящих крещенских купаний. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:34
2021-01-11T14:34
2021-01-11T14:34
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в ходе предстоящих крещенских купаний.Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан."Впереди Крещение. Поручаю каждому главе лично проверить водоемы, обращаю внимание МЧС на безопасность. 19 января должно пройти абсолютно комфортно, хоть и ожидаются морозы, это не остановит людей от традиционного купания", - сказал Воробьев в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".
https://ria.ru/20200629/1573635085.html
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новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, московская область (подмосковье)