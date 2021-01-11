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https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592582044.html
Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
Лечение коронавируса дозами радиации может быть опасно, лучше использовать ее и ультрафиолет для дезинфекции поверхностей и воздуха, сообщил РИА Новости доктор... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:02
2021-01-11T15:04
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
уральский федеральный университет
узбекистан
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лечение коронавируса дозами радиации может быть опасно, лучше использовать ее и ультрафиолет для дезинфекции поверхностей и воздуха, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Ученые из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, включая его мутации, не навредив при этом человеку. Об этом ранее сообщила пресс-служба Уральского федерального университета. По данным вуза, изучение радиационного влияния на COVID-19 проводится учеными УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан. В ходе совместных исследований обнаружены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус, уточнили в пресс-службе."Радиацией человека лечить не надо. Кроме того, радиаций бывает много разных. ...Рентген и ультрафиолет - это очень большая разница", - прокомментировал исследование Альтштейн.Если давать человеку рентген в дозе, которая способна убить в нем коронавирус, можно, по словам специалиста, нанести вред самому пациенту."Облучать поверхности, например, - это пожалуйста, это очень хорошая дезинфекция. В воздухе ультрафиолетом убивать вирус", - предложил альтернативу Альтштейн.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592061265.html
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, уральский федеральный университет, узбекистан

Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией

15:02 11.01.2021 (обновлено: 15:04 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в реанимационном отделении ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница №2" в Волгоградской области
Медицинский работник в реанимационном отделении ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница №2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лечение коронавируса дозами радиации может быть опасно, лучше использовать ее и ультрафиолет для дезинфекции поверхностей и воздуха, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ученые из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, включая его мутации, не навредив при этом человеку. Об этом ранее сообщила пресс-служба Уральского федерального университета. По данным вуза, изучение радиационного влияния на COVID-19 проводится учеными УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан. В ходе совместных исследований обнаружены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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"Радиацией человека лечить не надо. Кроме того, радиаций бывает много разных. ...Рентген и ультрафиолет - это очень большая разница", - прокомментировал исследование Альтштейн.
Если давать человеку рентген в дозе, которая способна убить в нем коронавирус, можно, по словам специалиста, нанести вред самому пациенту.
"Облучать поверхности, например, - это пожалуйста, это очень хорошая дезинфекция. В воздухе ультрафиолетом убивать вирус", - предложил альтернативу Альтштейн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыУральский федеральный университетУзбекистан
 
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