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https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html
Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
Победа Джо Байдена на президентских выборах в США чревата эскалацией газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за трубопровода "Северный поток —... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T06:08
2021-01-11T10:52
россия
цены на нефть
uniper
северный поток — 2
wintershall
газпром
джо байден
швеция
сша
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Победа Джо Байдена на президентских выборах в США чревата эскалацией газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за трубопровода "Северный поток — 2", пишет газета Svenska Dagbladet.Шведское издание считает, что вступление Байдена в должность не предвещает изменений в отношении Вашингтона к российскому проекту.Журналисты напомнили, что еще будучи вице-президентом Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа "станет еще более зависимой" от российского голубого топлива. Он назвал лучшей альтернативой этому поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.Авторы статьи подчеркнули, что для Швеции вопрос "Северного потока — 2" уже решен, поскольку в июне 2018 года правительство одобрило прокладку газопровода через шведскую экономическую зону. Однако на уровне ЕС, считают журналисты, этот вопрос вызывает политические споры на фоне угрозы американских санкций. При этом в политическом плане "Северный поток — 2" может рассчитывать на постоянную поддержку правительства Германии."Северный поток — 2"Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон ввел санкции против газопровода.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.В декабре 2020 года оператор проекта при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592261061.html
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россия, цены на нефть, uniper, северный поток — 2, wintershall, газпром, джо байден, швеция, сша, украина, в мире

Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"

06:08 11.01.2021 (обновлено: 10:52 11.01.2021)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Победа Джо Байдена на президентских выборах в США чревата эскалацией газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за трубопровода "Северный поток — 2", пишет газета Svenska Dagbladet.
Шведское издание считает, что вступление Байдена в должность не предвещает изменений в отношении Вашингтона к российскому проекту.
"Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий его (газопровода. — Прим. ред.) противник, чем Дональд Трамп", — говорится в статье.
Журналисты напомнили, что еще будучи вице-президентом Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа "станет еще более зависимой" от российского голубого топлива. Он назвал лучшей альтернативой этому поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.
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Авторы статьи подчеркнули, что для Швеции вопрос "Северного потока — 2" уже решен, поскольку в июне 2018 года правительство одобрило прокладку газопровода через шведскую экономическую зону.
Однако на уровне ЕС, считают журналисты, этот вопрос вызывает политические споры на фоне угрозы американских санкций. При этом в политическом плане "Северный поток — 2" может рассчитывать на постоянную поддержку правительства Германии.
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Российский проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон ввел санкции против газопровода.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
В декабре 2020 года оператор проекта при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияЦены на нефтьUniperСеверный поток — 2WintershallГазпромДжо БайденШвецияСШАУкраинаВ мире
 
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