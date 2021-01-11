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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210111/garegin-1592529594.html
Гарегин II надеется, что шейх Пашазаде поможет в возвращении пленных
Гарегин II надеется, что шейх Пашазаде поможет в возвращении пленных
Католикос всех армян Гарегин II заявил в воскресенье во время церковной службы, что рассчитывает на участие духовного лидера Азербайджана в решении вопроса... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:42
2021-01-11T10:42
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
армянская апостольская церковь
гарегин ii
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II заявил в воскресенье во время церковной службы, что рассчитывает на участие духовного лидера Азербайджана в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе, сообщается на странице духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина в Facebook."Мы ожидаем, что в духе наших трехсторонних встреч с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и председателем управления мусульман Кавказа шейхом-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде духовный лидер Азербайджана внесет свой вклад в дело освобождение пленных, поиска погибших и без вести пропавших военных", - приводится на странице слова католикоса всех армян. По его словам, это будет способствовать мирному урегулированию карабахского конфликта.Гарегин II также выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за личные усилия в прекращении войны в Карабахе, миротворческую и гуманитарную деятельность, а также патриарху Кириллу "за поддержку армянского нашему народу и церкви в эти трудные дни". Он высоко оценил деятельность в Карабахе российских миротворческих сил и других организаций и лиц, которые прилагают усилия для справедливого решения существующих проблем.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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азербайджан
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новости - религия и мировоззрение, армянская апостольская церковь, гарегин ii, азербайджан, армения

Гарегин II надеется, что шейх Пашазаде поможет в возвращении пленных

10:42 11.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II заявил в воскресенье во время церковной службы, что рассчитывает на участие духовного лидера Азербайджана в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе, сообщается на странице духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина в Facebook.
"Мы ожидаем, что в духе наших трехсторонних встреч с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и председателем управления мусульман Кавказа шейхом-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде духовный лидер Азербайджана внесет свой вклад в дело освобождение пленных, поиска погибших и без вести пропавших военных", - приводится на странице слова католикоса всех армян. По его словам, это будет способствовать мирному урегулированию карабахского конфликта.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Гарегин II также выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за личные усилия в прекращении войны в Карабахе, миротворческую и гуманитарную деятельность, а также патриарху Кириллу "за поддержку армянского нашему народу и церкви в эти трудные дни". Он высоко оценил деятельность в Карабахе российских миротворческих сил и других организаций и лиц, которые прилагают усилия для справедливого решения существующих проблем.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАрмянская апостольская церковьГарегин IIАзербайджанАрмения
 
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