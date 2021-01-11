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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210111/fotovystavki-1592624930.html
В Москве открылись фотовыставки об истории и достижениях промпредприятий
В Москве открылись фотовыставки об истории и достижениях промпредприятий
Фотовыставки, посвященные истории и современным достижениям столичных промышленных предприятий, появились на улицах Москвы, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:49
2021-01-11T18:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
технологии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Фотовыставки, посвященные истории и современным достижениям столичных промышленных предприятий, появились на улицах Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). Первая выставка под названием "Легендарные бренды московской промышленности, проверенные временем", разместилась на Арбате. Вторая – "Сделано в ОЭЗ "Технополис "Москва" – на улице Школьная. Выставки будут работать с 11 января по 11 февраля.Также жители столицы узнают, откуда появилось название торта "Чародейка" комбината "Черемушки", как был разработан уникальный рецепт шоколада "Бабаевский", каким был самый первый самолет предприятия ПАО "Туполев" и многое другое.Вторая выставка посвящена современности. Москвичи смогут познакомиться с предприятиями, работающими в особой экономической зоне "Технополис "Москва". В проекте приняли участие свыше 30 высокотехнологичных производств. Среди них – разработчик высокоскоростных промышленных роботов "Битроботикс", производитель инновационных датчиков и сенсоров "Маппер", НПП "Александр", выпускающее оптико-электронные приборы и тепловизоры.Многие разработки предприятий ОЭЗ уже активно используются москвичами в повседневной жизни. Например, желающие смогут узнать, как оцифровывают человека и производят лекарства, кто в Москве выпускает сим-карты, а также из каких деталей состоят новые поезда в метро, уточняется в сообщении.
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москва, технологии

В Москве открылись фотовыставки об истории и достижениях промпредприятий

18:49 11.01.2021
 
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / В Москве открылись выставки об истории и современных достижениях столичной промышленности
В Москве открылись выставки об истории и современных достижениях столичной промышленности - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Фотовыставки, посвященные истории и современным достижениям столичных промышленных предприятий, появились на улицах Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Первая выставка под названием "Легендарные бренды московской промышленности, проверенные временем", разместилась на Арбате. Вторая – "Сделано в ОЭЗ "Технополис "Москва" – на улице Школьная. Выставки будут работать с 11 января по 11 февраля.
"В новом году мы продолжаем знакомить горожан с работой столичных промышленников. В этот раз одновременно запускаем сразу две выставки: в общей сложности на них будут представлены фотографии более 50 московских производств. Первая расскажет о самой известной продукции нашей промышленности и ее истории. Например, о конфетах "Мишка косолапый" и "Коровка", плавленых сырках "Дружба", лифтах Карачаровского механического завода и легендарных самолетах "МиГ", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
Также жители столицы узнают, откуда появилось название торта "Чародейка" комбината "Черемушки", как был разработан уникальный рецепт шоколада "Бабаевский", каким был самый первый самолет предприятия ПАО "Туполев" и многое другое.
Вторая выставка посвящена современности. Москвичи смогут познакомиться с предприятиями, работающими в особой экономической зоне "Технополис "Москва". В проекте приняли участие свыше 30 высокотехнологичных производств. Среди них – разработчик высокоскоростных промышленных роботов "Битроботикс", производитель инновационных датчиков и сенсоров "Маппер", НПП "Александр", выпускающее оптико-электронные приборы и тепловизоры.
Многие разработки предприятий ОЭЗ уже активно используются москвичами в повседневной жизни. Например, желающие смогут узнать, как оцифровывают человека и производят лекарства, кто в Москве выпускает сим-карты, а также из каких деталей состоят новые поезда в метро, уточняется в сообщении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваТехнологии
 
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