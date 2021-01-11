https://ria.ru/20210111/fotovystavki-1592624930.html

В Москве открылись фотовыставки об истории и достижениях промпредприятий

В Москве открылись фотовыставки об истории и достижениях промпредприятий

Фотовыставки, посвященные истории и современным достижениям столичных промышленных предприятий, появились на улицах Москвы, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:49

2021-01-11T18:49

2021-01-11T18:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

технологии

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Фотовыставки, посвященные истории и современным достижениям столичных промышленных предприятий, появились на улицах Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). Первая выставка под названием "Легендарные бренды московской промышленности, проверенные временем", разместилась на Арбате. Вторая – "Сделано в ОЭЗ "Технополис "Москва" – на улице Школьная. Выставки будут работать с 11 января по 11 февраля.Также жители столицы узнают, откуда появилось название торта "Чародейка" комбината "Черемушки", как был разработан уникальный рецепт шоколада "Бабаевский", каким был самый первый самолет предприятия ПАО "Туполев" и многое другое.Вторая выставка посвящена современности. Москвичи смогут познакомиться с предприятиями, работающими в особой экономической зоне "Технополис "Москва". В проекте приняли участие свыше 30 высокотехнологичных производств. Среди них – разработчик высокоскоростных промышленных роботов "Битроботикс", производитель инновационных датчиков и сенсоров "Маппер", НПП "Александр", выпускающее оптико-электронные приборы и тепловизоры.Многие разработки предприятий ОЭЗ уже активно используются москвичами в повседневной жизни. Например, желающие смогут узнать, как оцифровывают человека и производят лекарства, кто в Москве выпускает сим-карты, а также из каких деталей состоят новые поезда в метро, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20201223/proekt-1590523139.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, технологии