https://ria.ru/20210111/fotovystavki-1592624930.html
В Москве открылись фотовыставки об истории и достижениях промпредприятий
В Москве открылись фотовыставки об истории и достижениях промпредприятий
Фотовыставки, посвященные истории и современным достижениям столичных промышленных предприятий, появились на улицах Москвы, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:49
2021-01-11T18:49
2021-01-11T18:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592623405_0:66:1247:767_1920x0_80_0_0_9e9dcd5d6c106009088239f1822125b7.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Фотовыставки, посвященные истории и современным достижениям столичных промышленных предприятий, появились на улицах Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). Первая выставка под названием "Легендарные бренды московской промышленности, проверенные временем", разместилась на Арбате. Вторая – "Сделано в ОЭЗ "Технополис "Москва" – на улице Школьная. Выставки будут работать с 11 января по 11 февраля.Также жители столицы узнают, откуда появилось название торта "Чародейка" комбината "Черемушки", как был разработан уникальный рецепт шоколада "Бабаевский", каким был самый первый самолет предприятия ПАО "Туполев" и многое другое.Вторая выставка посвящена современности. Москвичи смогут познакомиться с предприятиями, работающими в особой экономической зоне "Технополис "Москва". В проекте приняли участие свыше 30 высокотехнологичных производств. Среди них – разработчик высокоскоростных промышленных роботов "Битроботикс", производитель инновационных датчиков и сенсоров "Маппер", НПП "Александр", выпускающее оптико-электронные приборы и тепловизоры.Многие разработки предприятий ОЭЗ уже активно используются москвичами в повседневной жизни. Например, желающие смогут узнать, как оцифровывают человека и производят лекарства, кто в Москве выпускает сим-карты, а также из каких деталей состоят новые поезда в метро, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20201223/proekt-1590523139.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592623405_69:0:1177:831_1920x0_80_0_0_e77503ea80323769a5d465da35c0344d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, технологии
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Фотовыставки, посвященные истории и современным достижениям столичных промышленных предприятий, появились на улицах Москвы
, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Первая выставка под названием "Легендарные бренды московской промышленности, проверенные временем", разместилась на Арбате. Вторая – "Сделано в ОЭЗ "Технополис "Москва" – на улице Школьная. Выставки будут работать с 11 января по 11 февраля.
"В новом году мы продолжаем знакомить горожан с работой столичных промышленников. В этот раз одновременно запускаем сразу две выставки: в общей сложности на них будут представлены фотографии более 50 московских производств. Первая расскажет о самой известной продукции нашей промышленности и ее истории. Например, о конфетах "Мишка косолапый" и "Коровка", плавленых сырках "Дружба", лифтах Карачаровского механического завода и легендарных самолетах "МиГ", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
Также жители столицы узнают, откуда появилось название торта "Чародейка" комбината "Черемушки", как был разработан уникальный рецепт шоколада "Бабаевский", каким был самый первый самолет предприятия ПАО "Туполев"
и многое другое.
Вторая выставка посвящена современности. Москвичи смогут познакомиться с предприятиями, работающими в особой экономической зоне "Технополис "Москва". В проекте приняли участие свыше 30 высокотехнологичных производств. Среди них – разработчик высокоскоростных промышленных роботов "Битроботикс", производитель инновационных датчиков и сенсоров "Маппер", НПП "Александр", выпускающее оптико-электронные приборы и тепловизоры.
Многие разработки предприятий ОЭЗ уже активно используются москвичами в повседневной жизни. Например, желающие смогут узнать, как оцифровывают человека и производят лекарства, кто в Москве выпускает сим-карты, а также из каких деталей состоят новые поезда в метро, уточняется в сообщении.