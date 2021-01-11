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В центре Бишкека собрались сторонники побеждающего на выборах Жапарова
В центре Бишкека собрались сторонники побеждающего на выборах Жапарова
Сторонники Садыра Жапарова, побеждающего на выборах президента Киргизии, собрались на площади Ала-Тоо в центре Бишкека, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:27
2021-01-11T12:47
президентские выборы в киргизии — 2021
садыр жапаров
бишкек
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Сторонники Садыра Жапарова, побеждающего на выборах президента Киргизии, собрались на площади Ала-Тоо в центре Бишкека, передаёт корреспондент РИА Новости.Они ждут появления своего кандидата.Площадь оцеплена милицией, сюда пускают только после досмотра вещей. В центре площади стоит сцена с баннером "Садыр - президент". Аналогичные лозунги можно разглядеть на шапках некоторых собравшихся, а также на припаркованных рядом с площадью машинах.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире

В центре Бишкека собрались сторонники побеждающего на выборах Жапарова

11:27 11.01.2021 (обновлено: 12:47 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАгитационный билборд кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Бишкеке
Агитационный билборд кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Сторонники Садыра Жапарова, побеждающего на выборах президента Киргизии, собрались на площади Ала-Тоо в центре Бишкека, передаёт корреспондент РИА Новости.
Они ждут появления своего кандидата.
Площадь оцеплена милицией, сюда пускают только после досмотра вещей. В центре площади стоит сцена с баннером "Садыр - президент". Аналогичные лозунги можно разглядеть на шапках некоторых собравшихся, а также на припаркованных рядом с площадью машинах.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
Итоги президентских выборов в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
10:06Инфографика
Итоги президентских выборов в Киргизии
 
Президентские выборы в Киргизии — 2021Садыр ЖапаровБишкекКиргизияВ мире
 
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